川普：美國想贏貿易戰太容易了

摘要：面對關稅計劃引起的各國眾怒以及貿易戰警告，川普似乎毫不在意。不僅如此，在美國當地時間周五一大早，他又在 Twitter 表示，對美國來說貿易戰是好事，獲勝很容易。

面對關稅計劃引起的各國眾怒以及貿易戰警告，川普似乎毫不在意。

不僅如此，在美國當地時間周五一大早，這位習慣於「Twitter 治國」的美國總統甚至表示，對美國來說貿易戰是好事，獲勝很容易。他在 Twitter 上表示：

當一個國家（美國）在與每一個同它做生意的國家進行貿易時都遭遇數以 10 億計的虧損時，貿易戰就是好事，而且很容易獲勝。舉個例子，如果在某個國家那裡我們損失 1000 億美元，如果他們變乖了，不與我們進行貿易了——這我們不就賺大了。很容易！

緊接着，他又稱，美國鋼鐵行業已經很糟糕，美國需要「保護自己的國家和工人」：

我們必須要保護自己的國家和工人。我們的鋼鐵行業已經處境糟糕。如果你沒有鋼鐵，就不存在國家。

川普周四表示，由於進口鋼鐵和鋁產品嚴重損害了美國內產業，威脅到美國家安全，為重振美國鋼鐵和鋁產業，計劃對所有來源的進口鋼鐵和鋁產品全面徵稅，稅率分別為 25% 和 10%，具體細節將於下周宣布。

這立刻引發各個貿易夥伴國的憤怒，歐盟委員會主席容克今日表示，美國關於鋼鐵和鋁關稅的限制是「公然的干預」，歐盟將「堅定不移地予以回應」。

隨後歐盟貿易委員 Cecilia Malmstrom 在接受英國《金融時報》採訪時表示，針對川普「對進口鋼鐵和鋁產品開徵全球性關稅」的計劃，歐盟將考慮對這兩種產品開徵自己的「防禦性」進口關稅。

加拿大與墨西哥也對川普這一計劃發出警告。加拿大鋁業協會 CEO 兼總裁 Jean Simard 稱，川普關於對鋼材和鋁進口徵收關稅的表態將引發全球貿易戰。

中國方面，商務部貿易救濟局局長王賀軍也表示，如美方最終措施損害中方利益，中方將與其他受影響國家一道，採取相應措施維護自身利益的權利。

在美國國內，共和黨對川普這一計劃也並不贊同。華爾街見聞稍早提及，以眾議院議長 Ryan 為首的國會共和黨紛紛表態，與川普新關稅「劃清界限」。他們認為，對鋼鋁進口產品「無差別」開徵全球性關稅，會造成「意想不到的後果」，甚至與「大規模加稅」無異，還望總統「三思」。

愈發緊張的氣氛令貿易戰山雨欲來，美元立刻面臨壓力。截至目前，美元指數大跌 0.42% 至 90 關口下方，報 89.89 點。

稍早因為日本央行表態而大漲的日元，進一步上揚，推動美元 / 日元跌幅擴大至 0.89%，報 105.27。日本央行行長黑田東彥今日稱，日本央行將會在 2019 財年左右考慮退出策略。

美股盤前，美股期貨跌幅繼續擴大，道指期貨目前跌約 1%，納指期貨跌約 1.1%。

『新聞來源／華爾街見聞』