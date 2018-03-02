銀監會：2月末銀行理財産品餘額30.6萬億元 同比增速僅1%

銀監會審慎規制局局長肖遠企2日在"銀監會化解金融風險 引領銀行業服務經濟高質量發展”發布會上介紹，2月份初步數據顯示，銀行業各項貸款餘額比1月份增加8361億元，繼續保持比較穩定的增長。

據介紹，銀行業其他經營和風險指标繼續保持穩健。撥備覆蓋率為180.55%，流動性比例為49.17%，存貸款比例為69.10%。銀行業對實體經濟信貸供給力度加大，小微企業、保障性安居工程和基礎設施行業貸款增速分别為15.2%、43.8%和14.5%。

肖遠企說，特定目的載體投資增速在去年大幅下降的基礎上，首次出現負增長，同比增速僅為3.9%，較去年同期大幅下降39.2個百分點。銀行理財産品餘額30.6萬億元，增速回落至1%，較去年同期下降26.6個百分點，同業理財規模繼續收縮，較去年同期淨減少3.6萬億元。信托貸款餘額較去年末減少408億元，是自2016年8月以來首次出現環比下降。委托貸款較去年末減少882億元，繼續保持減少態勢。其中，委托方為金融機構的委托貸款較去年末減少884億元，降幅非常顯著。

來源：中國證券網

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