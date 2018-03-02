華爾街大佬薪酬驚人！黑石聯合創始人2017收入近8億美元

摘要：去年，華爾街大佬們收穫頗豐。全球私募巨頭黑石集團的聯合創始人 Schwarzman 年收入達到 7.87 億美元，稱雄華爾街。

2017 年，華爾街大佬們都賺得盆滿缽滿。而黑石集團的聯合創始人 Steve Schwarzman 的收入更是稱霸華爾街。

據黑石集團的 3 月 1 日提交美國證券交易委員會（SEC）的年度報告，黑石集團聯合創始人 Schwarzman 在 2017 年獲得了 7.865 億美元的收入，這是他有史以來最大的收穫。

其中，6.61 億美元的股息和 1.23 億美元的附股權益都是他高收入的主要原因。另外，他的年薪有 35 萬美元，其他收入為 134.5 萬美元。

黑石集團是世界著名的私人股權投資和投資管理公司，而 Schwarzman 擁有該公司 19% 的股份。

據彭博，在其它華爾街大佬中，阿波羅全球管理有限公司 (Apollo Global Management LLC) 的 Leon Black 去年獲得了 1.913 億美元的收入；凱雷集團 (Carlyle Group LP) 聯合創始人 David Rubenstein、Bill Conway 和 Dan D 'Aniello 共同分配了 1.93 億美元的年收入。KKR 公司 (KKR & Co.) 的 Henry Kravis 和 George Roberts 共獲得 3.43 億美元的收入。

雖然 Schwarzman 的年收入高於絕大部分標普 500 上市公司高管的收入，但科技界新貴的收入也同樣驚人。

由於去年沒有達到內部業績目標，去年上市的 Snap（Snapchat 的母公司）員工們在 2017 年將沒有分紅。但根據該公司最新發布的年度報告，公司聯合創始人及 CEO Evan Spiegel 去年的收入卻依然高達 6.37 億美元。公司的首席戰略官 Imran Khan 也有 1 億美元的收入。

據 Business Insider 稱，Spiegel 的高收入主要來自一次性的股票獎勵，他將收到一筆獎金作為對 Snap 集團成功上市的獎勵。Spiegel 的年度報酬占了 Snap 去年總收入的 77%。

而市場認為 2017 年 Snap 未實現的內部目標過於模糊，並不明確。員工被告知 2017 年沒有分紅，可能與 Spiegel 的超高年收入形成較大反差，不利於激勵員工士氣。

Snap 上一財年的營收達到 2.86 億美元，年增率增長 72%，高於華爾街的預期。但即便如此，Snap 在 2017 年充滿了動盪，包括 IPO 後股價暴跌、廣告業務的變化，以及高管離職等問題接踵而至。

『新聞來源／華爾街見聞』