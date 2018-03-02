不相信？ 委內瑞拉每月最低工資 才約6美元

根據 CNNMoney 分析報導，委內瑞拉週四再度調高了最低工資。但是實際上，他們的所得，較一年前還是少了許多。

馬杜洛總統宣布，調高工資 58%，另外食物補貼亦增加 67%。

總計，委內瑞拉人每月最低工資為 1,307,646 委元。

根據目前的匯率，這僅相當於 6.13 美元。

委內瑞拉屢次調高工資，却遠遠趕不上不斷竄升的通貨膨脹。2017 年 1 月，馬杜洛調高每月最低工資 50% 至 104,358 委元。當時，這相當於 31.17 美元。

換言之，儘管多次調高，最新的最低工資却不到一年前的五分之一。

貪污腐敗，管理不善及凍結物價導致委內瑞拉經濟一落千丈。為了安撫選民，過去幾年，馬杜洛多次調高了最低工資。但批評者說，這些調高工資行動等同印鈔，只加速了委內瑞拉高漲的通貨膨脹。

國際貨幣基金 (IMF) 於 1 月評估，委內瑞拉今年通貨膨脹可能達 13,000%。一年前，1 美元可兌換 4200 委元。今日，1 美元已值 213,200 委元。

物價飛漲導致食品，醫藥與其他必需品極度匱乏。

一項最近公布的研究發現，去年，因為食物缺乏，64% 的委內瑞拉人體重下降。

根據委內瑞拉中央大學教授指出，2017 年，委內瑞拉平均每人體重減少 25 磅，高於 2016 年的約 18 磅。