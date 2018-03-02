美國發狠課徵鋼鐵高關稅 中國並非首當其衝 反倒是台灣要注意

美國總統川普宣布美國下周將對進口鋼鐵製品課徵 25% 關稅，儘管市場預期可能升高美國與中國的緊張關係，但中國卻不是美國前 10 大鋼鐵進口國，反倒是排名第 8、占美國鋼鐵輸入量 4% 的台灣要注意了。

美國的鋼材進口量持續上升，是其出口量的 4 倍，進口量再次上升，根據國際貿易組織的數據，雖然美國從 100 多個國家進口鋼材，但其中 3/4 來自 8 個國家。

根據 2017 年的統計數據來看，輸入美國鋼鐵製品的前 10 大國家中，加拿大排名第一，其次是巴西、南韓、墨西哥、俄羅斯、土耳其、日本，台灣、德國和印度。

對美國輸入鋼鐵的 10 大進口國中，加拿大排名第 1，台灣排名第 8。（資料來源：IHS）

從輸入美國鋼鐵製品的比重來看，加拿大為 16%，巴西為 13%，南韓為 10%，墨西哥和俄羅斯同為 9%，至於排名第 8 的台灣，輸入鋼鐵製品的比重也有 4%。

中國是全球第一大鋼鐵生產國，2016 年產量為 808 萬噸，生產全球約一半的鋼鐵，但中國鋼鐵對美國的輸入量比重僅約 2%，排在第 11 位。

加上之前就已對中國進口的 CTL 板和不鏽鋼板徵收高額的「雙反」稅（反傾銷稅、反補貼稅），美國調高鋼鐵進口高關稅的舉動，被為主要貿易打擊對象的中國，並不是首當其衝的國家。

川普周四清晨的推文中宣稱，「美國的鋼鐵、製鋁業和其他許多產業，受到數十年來的不公平貿易及世界各國的不良政策摧毀，絕不能再讓國家、企業及工人被占便宜。」

根據美國勞工統計局的數據，目前鋼鐵行業直接僱用約 14 萬名工人，較 1997 年時的 21.4 萬人減少 35%，而在半個多世紀前，該行業僱用人數多達 65 萬人。

美國鋼鐵業雇用人數從 1997 年的 21.4 萬人降至目前的 14 萬人。（來源：美國勞工統計局）

第二次世界大戰結束後，科技進步大幅提升鋼鐵生產力，效率提高，使得人力需求減低；鋼鐵生產商更加致力廢金屬回收，同樣也需要較少的工人；此外，激烈的國際競爭和進口增加，同樣也減少了美國鋼鐵業的工作機會。