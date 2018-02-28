華爾街開始慌了！摩根大通首次承認數位貨幣會對其未來構成威脅

摘要：儘管摩根大通 CEO 曾抨擊比特幣為一場「騙局」，這家華爾街老牌投行卻在最新發布的年度總結報告中，嚴肅地承認以數位貨幣對其未來發展構成了真正的威脅。競爭可能會給摩根大通的產品和服務的價格帶來下行壓力，導致其失去市場市佔率。

加密貨幣的崛起已經讓不少大機構產生了危機感。

儘管摩根大通 CEO Jamie Dimon 曾抨擊比特幣為一場「騙局」，這家華爾街老牌投行卻在最新發布的年度總結報告中，嚴肅地承認，以區塊鏈技術為基礎的數位貨幣對其未來發展構成了真正的威脅。

在報告中，摩根大通首次將比特幣和以太坊等數位貨幣列為其業務的「風險因素」，並認識到數位貨幣是新形式的競爭。

該報告寫道：「無論是金融機構還是其非銀競爭對手都面臨着它們的支付處理和其他服務可能會被諸如數位貨幣等技術干擾的風險，這些技術不需要仲介。「

摩根大通稱，持續或增加的競爭可能會給摩根大通的產品和服務的價格和費用帶來下行壓力，導致其失去市場市佔率。

摩根大通對區塊鏈和加密貨幣技術的未來發展潛力表現出了越來越多的重視。

去年三月，摩根大通攜手微軟、英特爾等 20 多家企業已經成立了企業以太坊聯盟（EEA），旨在合作開發標準和技術來使企業更加容易使用以太坊區塊鏈代碼，從而邁向分布式賬本系統時代。

目前已經有 30 多家大型企業加入這個聯盟，包括埃森哲、西班牙桑坦德銀行、英國石油公司（BP）、瑞信、瑞銀、西班牙對外銀行、紐約梅隆銀行、湯森路透和創業公司 ConsenSys 和 BlockApps。

2 月中旬，摩根大通發布了一份 71 頁的加密貨幣的展望報告。在這份被稱為「比特幣聖經」的報告中，摩根大通分析師們對加密數位貨幣的前景很是樂觀，認為加密貨幣不會消亡，並能夠幫助投資組合的多元化發展。

美國銀行日前也在年度報告中提到了加密貨幣會對金融行業現有業務模式構成的威脅。

報告寫道：「我們在金融服務行業面臨着重大且日益激烈的競爭，客戶可能會選擇與其他市場參與者開展業務，這些參與者提供一些被我們認為是投機或者有風險的產品，比如加密貨幣。」

美國銀行分析了廣泛採用的新技術可能對其本身造成的風險，認為包括網路服務、加密貨幣和支付體系等技術的應用，可能需要該行投入大量支出用於對現有產品和服務進行修改或者調整…… 而新產品和服務開發有可能不會取得成功。

『新聞來源／華爾街見聞』