分析師：川普點燃了貿易戰的引信

分析師指出，美國總統川普對進口鋁和鋼鐵課徵關稅的計劃可能有助於美國製造商，但它也可能加劇通膨，拖慢經濟並觸發對美國產業的其他報復行動。

這些擔憂拖累 1 日美股，市場一開始還對是否會發布聲明感到困惑，但是當川普意外地宣布 25% 的鋼鐵關稅和 10% 的鋁關稅時，股市立遭大幅拋售。

B. Riley FBR 首席市場策略師 Art Hogan 表示：「最大的恐懼之一是我們課徵關稅，可能會發生貿易戰，北美自由貿易協定 (NAFTA) 談判搞砸，並且沒有人是贏家。」

「關稅可能會帶來成長放緩和通貨膨脹加劇的不利影響，這不是一件好事。」Jefferies 首席財務經濟學家 Ward McCarthy 說，「對於現在的經濟來說，這是最不該做這件事的時候。」

雖然策略師們表示，關於鋼鐵和鋁的可能關稅並不代表出現全面的貿易戰，但它們可能會加速貿易衝突。

花旗集團經濟學家 Dana Peterson 表示，出於國家安全原因課徵關稅是川普貿易政策的核心，並將貿易爭端帶入新的領域。她說：「這無疑為其他國家打開了反撲的大門。」「貿易戰就這麼開始了。」

關稅可能導致對諸如汽車等消費性物品的價格上漲，因為製造商將來自國外的原材料成本上升轉嫁至產品上。

對進口鋼鐵產品課徵高關稅只會間接轉嫁到民生消費品上 （圖: AFP）

「重建這些產業需要時間，」Peterson 說，「你無法重新啟用一家冶煉廠，特別是當它已經關閉多年時，這會花費一些東西，包括必須僱用人員，支付有競爭力的工資...... 結果就可能就是通貨膨脹。」

Brown Brothers Harriman 固定收益策略負責人 Marc Chandler 表示，他並不認為潛在的關稅會是貿易戰的開始，但此舉可能會對全球貿易產生影響。

「他們引用國家安全為由，對世貿組織 (WTO) 而言這是合法的要求，但它尚未經過測試，而且它一定會受到考驗...... 過去每任總統都提出了一些關稅並挑戰了其他國家的貿易慣例。不像面板和洗衣機這麼具有廣泛的意義，因為它不僅針對中國，而且也針對我們的盟友。」他說。