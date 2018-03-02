川普準備加重鋼鐵、鋁關稅：優勢股及劣勢股有哪些？

美國總統川普週四 (1 日) 提道，下週將設立 25% 鋼鐵製品及 10% 鋁製品關稅。以下則是關稅案受惠於受打擊的產業及族群：

美國鋼鐵業者：優勢

鋼鐵生產商如 Nucor (NUE-US)、AK Steel (AKS-US)、及美國鋼鐵企業 US Steel (X-US) 將受惠於關稅。他們也努力的向政府征求更多關稅保護，認為南韓、俄羅斯、及中國廠商帶來惡性競爭。

其中，美鋼鐵業股價大漲。Nucor 週四收盤股價上漲 3.26%、AK Steel 股價上漲 9.5%、US Steel 股價也上漲 5.75%。

AK Steel 股價日線趨勢圖

報導指出，此關稅設立後將提高美國國內鋼鐵價格。據《Metal Bulletin》報價顯示，美國國內鋼線鋼纜價格 - 業內價格指標 - 也因此上漲至每噸 780 美元。

然而，大型鋼鐵生產商 ArcelorMittal (MT-US) 雖然位於美國有設廠，但同時於巴西等地也有廠房，其股價週四收盤下跌 1.91% 至 33.36 美元。

ArcelorMittal 股價日線趨勢圖

美國鋼鐵進口國：劣勢

雖然市場分析，川普這次的關稅政策是較針對中國，但事實上中國鋼鐵製品並非美國的最大進口國，墨西哥、加拿大、及巴西對美的鋼鐵出口量，遠遠領先中國。

美國鋼鐵員工：看狀況

美國 2018 年議員大選需要好消息，而共和黨則把關稅議題帶到藍領選區，如賓州、印第安納州、及密西根州等地。

然而，對於鋼鐵長期價格的成長，將會牽扯到最後產品的售價，影響到最終獲利。百威啤酒母公司 AB InBev (BUD-US) 提道，鋁價的上揚會提高其罐頭成本，影響毛利。

亞洲鋼鐵業：劣勢

JFE 控股 (5411-JP) 週五 (2 日) 股價下跌 3.34% 來到 2332 日元、神戶鋼鐵 (5406-JP) 也同樣下跌 3.54% 至 1116 日元。同時，彭博全球 65 大鋼鐵業者指數也同樣下滑。

神戶鋼鐵股價日線趨勢圖

據了解，中國政府已差派官員前往美國探討問題與解決方案，也似乎會對美國黃豆等產品進行關稅的提高。歐盟也提出類似議題。