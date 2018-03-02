關稅引發貿易戰疑慮 分析師：美股恐回測2月低點

美股 2 月初的下挫源自對債市與升息的憂慮，不過眼見 3 月似乎將有所回穩，市場又出現了新的利空，讓股市續跌，這次的利空主題是貿易戰。

據《CNBC》報導，許多分析師一直希望，美股能夠不重測 2 月份低點直接回升，但本周的嚴重拋售，讓這個可能性變低。隨著總統川普表明將對進口鋼鐵及鋁產品課徵關稅，股市已轉為糟糕的一周。

3 月第一個交易日，道瓊就下挫 420 點，一周跌幅已達 2.8%，S&P 500 指數失守 2700 點，顯然不是一個好的開始。

道瓊工業指數

Cresset Wealth Advisors 資訊長 Jack Ablin 指出，關稅是個新的議題，這會帶來一大風險，就是貿易裂痕最終破壞了增長及獲利能力。

自總統大選結束後，對保護主義的擔憂一直籠罩著市場，不過迄今為止，加拿大木材及南韓洗衣機的關稅，僅帶來小規模不安，還未真正見到重大衝擊。

這次對鋼鋁的課稅帶來更多的雜音，貿易夥伴如加拿大和歐盟都立刻提出抗議，共和黨也批評了總統的行動，而多個產業的協會，如汽車、航太、化學及飲料等產業，都有所抱怨。

Ablin 認為，前波的下挫是技術性的，並沒有太多基本面因素，但這次會帶來宏觀經濟新的改變，這會使策略師必須重新評估經濟前景。

Janney Montgomery 首席市場策略師 Mark Luschini 表示，他一直預期會見到更多拋售，同時股市可能重測 2 月的低點。關稅的新聞提升了這種可能，他預計見到市場進一步拋售，標普 2530 點是需要關注的點位。