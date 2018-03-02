【IPO追蹤】元力控股(01933-HK)：雲平台業務將是公司未來發展重點

內地電力行業信息技術服務供應商元力控股(01933-HK)今日於港交所主板掛牌上市，首掛開報1.3元，較上市價0.95元高37%。

根據招股文件顯示，於往績紀錄期內，公司包括內蒙古電力集團、國家電網公司集團等在內的前五大客戶佔公司總收入比重超過98%。公司主席王東斌於今日上市儀式後表示，這與公司所從事行業有關，國家電網業務涵蓋超過20個省份，而內蒙古電力集團也是大型國企，不會因客戶過分集中而帶來業務發展問題。他續指，公司業務不只集中在內蒙古，同時還服務國家電網地方電力公司以及一些售電公司，業務遍佈全國各地。

元力控股目前主要有軟件系統、技術服務以及硬件銷售三大業務，公司財務總監朱恩磊稱，目前公司最主要仍為軟件系統業務，另兩項業務則配合系統銷售業務，但未來會有新業務引進。他續指，公司於去年底新上線針對售電公司的雲平台「惠電雲」，目前已為公司帶來很多新客戶，而未來公司將以此為重點發展之業務。

文：鄒舒惠

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