專家稱中國2018年預算赤字率或調低至2.7%

據中國日報報道，財政專家表示，2018年度財政赤字率可能低于去年的3%，將在2.7%左右。

中國人民大學金融學院教授朱清說：“去年以來，財政支出的增長速度快于財政收入，而且今年可能繼續減稅，進一步加劇財政壓力。”

根據財政部1月下旬公布的2017年預算執行情況報告，全國公共支出總額20.33萬億元(3.21萬億美元)，比預算水平多8967億元。實際公共財政收入17.26萬億元，比預算高3937億元。

官方數據顯示，超支部分是超額收入的2.28倍，導緻最終財政赤字超過預算赤字5030億元。

中國人民大學重陽金融研究所研究員李榮表示：“由于補充赤字的資金有限，實際赤字與預算赤字之間的偏差將導緻財政收支平衡壓力加大。”

該研究所周四發布的一份報告強調，地方政府財政支出增長速度超過預期，特别是在支持可持續增長，改善民生和環境保護方面。

“值得注意的是，地方政府支付債務利息的支出顯着增加，按年同比增長21.9%，占地方政府預算總支出的3.57%。”報告稱。

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