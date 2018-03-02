美參院過台灣旅行法藍委憂心美豬成交換條件

美國參議院日前無異議通過「台美旅行法」，未來等美國總統川普簽署後，台美官員互訪將全面解禁，該法案通過代表台美關係更為緊密互動。對此，國民黨團書記長李彥秀今 (2) 日受訪表示，台灣旅行法通過後，美國貿易代表署立刻提出瘦肉精美豬的問題，讓人更擔心蔡政府會不會拿台灣旅行法做瘦肉精美豬的交換。

李彥秀說，美國一直是台灣重要的盟友，台灣旅行法通過後，看似對台灣有幫助，但是能否達成實質的多邊效益，還有待觀察；但可見的是未來美中台三角關係的變化，到底國安單位有沒有做好準備，特別是台灣旅行法通過後，美國貿易代表署立刻提出瘦肉精美豬的問題，讓人更擔心蔡政府會不會拿台灣旅行法做瘦肉精美豬的交換。

李彥秀表示，國民黨本會期在衛環、經濟委員會佈下重兵，除了關注政府的能源政策外，也包含瘦肉精美豬、日本核食等議題，日本跟美國從來沒放棄過出口美豬、核食到台灣，接下來蔡政府若是私下展開談判，犧牲國人健康，這是民眾所不能接受的。

立委盧秀燕則說，她對台美旅行法簽署樂觀其成，美台官員能交流當然是好事，對台海的安全會有更多保障，不過政府也不能太樂觀，認為靠了美國就萬事都好解決，台灣還是要維持一定的自主性。

至於總統蔡英文是否會在台美旅行法簽署後順利訪美，盧秀燕認為，短期內蔡英文應該無法到美國訪問，畢竟總統出訪美國需要雙方很多的討論。

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