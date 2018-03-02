2月中國物流業景氣指數為50% 較上月回落4.2%

據中國物流信息中心3月2日消息，中國物流與采購聯合會公布，2月中國物流業景氣指數為50%，較上月回落4.2個百分點;中國倉儲指數為48.4%，較上月回落3.5個百分點;中國公路物流運價指數為99.6點，比上月回落2.8%。

中國物流信息中心副主任何輝認為：2月份，物流業景氣指數有較大回落，反映出物流行業受節日因素影響較強，呈現出明顯的季節性變化。指數仍位于50%榮枯線水平，也顯示出物流運行保持穩定態勢，同時業務活動預期指數大幅回升至65%以上的高水平，預示物流企業對未來行業走勢有較大信心。

業務總量指數回落，物流業務規模增勢減弱。2月份，業務總量指數比上月回落4.2個百分點，位于50%榮枯線，反映出受節日因素影響，物流業務活動規模增勢減弱，随着進入新的生産建設周期，物流業務活動規模將保持适度增長。

庫存指數周期性回落，未來將出現恢複性增長。2月份，平均庫存量指數回落2.5個百分點至48.2%;庫存周轉次數指數回落7.4個百分點至45.6%。兩項庫存指數雙雙呈現出周期性回落，受到節日消費需求旺盛影響，將出現恢複性大幅增長。

從業人員指數回落，節日效應釋放明顯。2月份，受生産建設活動放緩、物流業務規模增勢減弱影響，春節期間從業人員返鄉等因素影響，從業人員指數回落更為明顯，比上月回落3.9個百分點，回落至45%，連續三個月位于50%以下的收縮區間，且從業人員數量減少的幅度加大。随着勞動人員對物流行業認知的不斷提高，勞動密集型的物流行業用工需求量大， 預計3月份起，該指數將逐步回升至節前水平。

從後期走勢看，新訂單指數為50.4%，業務活動預期指數為65.8%，預示着進入新的生産建設周期，物流活動將趨于活躍，保持适度增長，平穩運行的態勢。

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