金貓銀貓具零售電商概念 打造最受中國人信賴的一體化珠寶零售平臺

在中國，黃金被賦予了特殊的含義，代表著吉祥如意，錦繡富貴。帶金的成語就很多了：金玉滿堂，金童玉女，金口玉言、金玉良緣、金枝玉葉等等。傳統習俗中，長輩會送給新婚夫婦和新生嬰兒金器飾品，表達最美好誠摯的祝福。金貓銀貓集團就憑藉著良好的口碑和信譽，贏得了中國廣大消費者的喜愛與信賴，成為中國最大的線上線下一體化互聯網珠寶零售商。

珠寶新零售模式 金貓銀貓集團敢為行業先

區別于傳統珠寶零售商，正在招股的金貓銀貓集團(1815-HK) ，其成功的關鍵在於新零售做得好，抓住了中國新零售市場發展趨勢，成功打造中國珠寶新零售的標杆。

金貓銀貓自成立就走線上線下一體化路線，於中國率先提供線下珠寶試戴、線上消費服務，全面提升客戶購物體驗的同時降低消費成本。公司亦是開設多品牌珠寶商店的先行者之一，截至2017年10月底，金貓銀貓旗下 115 間 CSmall 體驗店中 108 間為多品牌商店，客戶可在一間店內試戴並購買多個品牌、差異化並處於不同價位的珠寶產品，充分滿足不同客戶的需求及偏好。

同時，金貓銀貓一直致力多元化及創新的行銷策略，最新推行的CSmall Gift策略以嶄新的方式與非珠寶零售商及服務供應商「跨界」合作，將其建立的客戶人流轉化為公司的銷量，同時提高合作夥伴的銷售，達致「雙贏」。CSmall Gift策略正式實行不到一年已初見成效，並且還有廣闊的市場待公司繼續開發，潛力巨大。

金貓銀貓集團自營線上平臺www.csmall.com上的CSmall Gift專區

定位精准 看好輕奢珠寶產品

金貓銀貓集團看好中國輕奢珠寶產品廣闊的市場前景，金貓銀貓集團有限公司主席、執行董事、聯席行政總裁兼總裁陳和先生表示︰「消費者對多元化設計及品牌價值的需求日益殷切，再加上，現今消費者追求全面的購物體驗中國年輕一代逐漸成為珠寶產品的主要消費群。憑藉我們領先的市場地位及長遠創新的增長戰略，金貓銀貓集團將能把握良好的時勢，滿足尚未滿足的消費者需求，開拓新的商機和市場。」

金貓銀貓集團品牌定位多數是20-40歲的女性，大多走的平價路線更像是H&M、ZARA等快消時尚品，定期推出多款多元化且設計時尚的輕奢珠寶產品，以緊貼不斷轉變的市場形勢，滿足顧客多樣化的需求，產品定價多為百元至千元之間，受到了消費者的熱烈歡迎。

深受客戶信賴 樹立良好口碑

金貓銀貓集團在「金貓銀貓CSmall」的平臺品牌下運營線上線下一體化的珠寶零售架構，並以此向客戶提供多層次多品牌的珠寶產品，廣獲市場及客戶的高度認可。集團的珠寶產品均附有由國家質檢總局認可的珠寶品質檢測中心發出的認證證書，又承諾，如經國家質檢總局認可的珠寶品質檢測中心證明公司的珠寶產品為非正品或瑕疵品，公司會向客戶支付最高達該產品購買價10倍的賠償，公司更為珠寶產品向中國太平保險投購品質保證險。

金貓銀貓集團自營線上平臺www.csmall.com在網站首頁標注出了為珠寶產品向中國太平保險投購品質保證險

差異化且新穎時尚的產品設計，對產品品質的精益求精，為金貓銀貓集團贏得了良好的口碑和客戶的信賴。

金貓銀貓集團招股至3月5日結束，招股價介乎2.28元至3.28元，每手1,000股，入場費約為3,313港元，計畫於3月13日於港交所掛牌上市。值得留意的是，以公司2017年約1.2億港元淨利潤計算，公司2017發行市盈率約為20-28倍，若以扣除當年上市相關費用後公司2017年約1.4億港元淨利潤計算，公司2017發行市盈率約為19-27倍。考慮到金貓銀貓的成長性快速，公司未來市盈率有望進一步下調。

不積跬步無以至千里，不積小流無以成江海。金貓銀貓集團正是憑藉著敢為行業先的勇氣和對產品品質和品質孜孜不倦的追求，才可以在短短的幾年時間裡一舉成為中國最大的線上線下一體化互聯網珠寶零售商。珠寶行業正面臨著上升週期，而已經占儘先發優勢的金貓銀貓集團必將會保持領先地位，繼續創造新的輝煌。

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