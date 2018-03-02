美國1月個人可支配收入月增0.6% 創五年來最大增幅

彭博社報導指出，新出爐的數據顯示，美國居民 1 月份財富迅速增加，幅度創下五年來最大，主要受到近期的減稅刺激，而居民購買力的提升或拉抬本季度的經濟成長。美國商務部發布的報告顯示，經過稅收和通膨調整後，1 月份實際可支配收入較前月上漲 0.6%，這是自 2012 年 12 月以來的最大漲幅。



1 月份名義消費支出成長 0.2%，與彭博調查預測中值相符，前一個月為上漲 0.4%。被聯準會所青睞的物價指標、扣除了食品和能源價格，1 月份的月度漲幅創下一年以來最大。



美國商務部表示，最新的數據反映了 300 億美元的一次性的獎金成長，以及個人稅負較去年同期減少了 1,155 億美元。美國居民的錢包得到這種程度的激勵，再加上勞動力市場的熱絡，將有助於維持消費支出。這些因素加上物價的上漲，可能會讓聯儲會的政策制定者們保持在軌道上今年至少升息三次，包括其中一次廣泛預期會在 3 月份兌現。



此外，減稅還協助推升儲蓄率上升至 3.2%，創下 8 月份以來最高，12 月份為 2.5%，是 2007 年以來的最低。



整體來看，1 月份個人名義收入上漲 0.4%，超過經濟專家預估中值的 0.3%。工資和薪金成長 0.5%，前一個月為成長 0.4%。



聯準會首選的物價指標，也就是 PCE 平減指數，1 月份較前月成長了 0.4%，年比值成長 1.7%。自 2012 年以來多數時間裡都低於聯準會的目標水準 2%，不過決策者們預計它仍將向著目標水準上升。



扣除食品和能源以後的所謂核心 PCE 成長 0.3%，符合預估。較上年同期上漲 1.5%，維持之前三個月的漲幅水準。



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