美國1月核心PCE物價指數月增0.3% 創1年最大單月增幅

美國商務部最新公布數據顯示，美國 1 月通膨有所抬頭，核心 PCE 物價指數年增率持平預期和前值，環比創 1 年來最大單月增幅。

1 月核心 PCE 物價指數環比上升 0.3%，為 2017 年 1 月以來的最大升幅，持平預期，高於前值 0.2%。

美國 1 月 PCE 物價指數環比 0.4%，預期 0.4%，前值 0.1%。

美國 1 月 PCE 物價指數年增率 1.7%，預期 1.7%，前值 1.7%。

美國 1 月核心 PCE 物價指數環比 0.3%，預期 0.3%，前值 0.2%。

美國 1 月核心 PCE 物價指數年增率 1.5%，預期 1.5%，前值 1.5%。

核心 PCE 物價指數是聯準會最為關注的通膨指標，是聯準會衡量通膨、制定政策的重要考量之一，該指數自 2012 年中以來就一直低於聯準會的目標值 2%。

在近日聯準會新任主席鮑威爾對於經濟前景、通膨等樂觀的言論下，本次 PCE 通膨數據被認為是市場衡量聯準會升息節奏的重要指引。

數據還顯示美國 1 月個人收入增速高於預期，但占美國經濟活動三分之二以上的消費者支出增長了 0.2%，為去年 8 月以來的最小漲幅，較去年 12 月 0.4% 的漲幅有所放緩。

其中 1 月實際個人消費支出環比下跌 0.1%, 創 2016 年 1 月以來最大跌幅：

美國 1 月個人收入環比 0.4%，預期 0.3%，前值 0.4%。

美國 1 月個人消費支出 (PCE) 環比 0.2%，預期 0.2%，前值 0.4%。

美國 1 月實際個人消費支出 (PCE) 環比 -0.1%，預期 -0.1%，前值 0.3% 修正為 0.2%。

分析認為，1 月個人收入增長好於預期，主要反映稅改法案通過後對美國民眾收入的一次性影響，但並沒有其他跡象表明薪資出現可持續的加速增長。鑒於勞動力市場仍然偏緊，稅改對民眾收入產生的提振將對消費支出提供一定支撐。

(圖片來源：Zerohedge)

『新聞來源／華爾街見聞』