樂視網：賈躍亭所有股票質押式回購交易已觸及平倉線 均已違約

摘要：周四，樂視發布公告稱，公司目前未收到賈躍亭先生關於其持有樂視網股票的任何處置計劃或安排告知，且賈躍亭先生持有公司股票的處置進度一定程度受其股票質押、凍結狀態的影響。

周四，樂視網發布公告稱，經與賈躍亭先生郵件確認，截止目前，賈躍亭先生所有股票質押式回購交易已觸及協議約定的平倉線，且賈躍亭先生所有股票質押式回購交易均已違約。公司目前未收到賈躍亭先生關於其持有樂視網股票的任何處置計劃或安排告知，且賈躍亭先生持有公司股票的處置進度一定程度受其股票質押、凍結狀態的影響。

公告稱：

截止目前，賈躍亭先生持有公司102,426.66萬股股份，占總股本的25.67%，其中101,953.98萬股已被質押，102,426.66萬股被北京市第三中級人民法院等司法機關凍結。劉弘先生持有公司12,246.08萬股股份，占總股本的3.07%，其中11,977.94萬股已被質押，12,246.08萬股被北京市第三中級人民法院凍結。賈躍民先生持有公司8,789.45萬股股份，占總股本的2.20%，其中8656.00萬股股份已質押給金融機構，8,789.45萬股被北京市高級人民法院等司法機關凍結。

2016年4月，西部證券股份有限公司向賈躍亭先生質押公司股票融出資金47,350萬元，根據質押協議約定：履約保障預警線為160%，履約保障觸發線為140%。由於賈躍亭先生因股票質押式回購交易相關協議到期後，未履行相應合同義務，已構成違約。

公告還稱：

經與賈躍亭先生郵件確認，截止目前，賈躍亭先生所有股票質押式回購交易已觸及協議約定的平倉線，且賈躍亭先生所有股票質押式回購交易均已違約。公司目前未收到賈躍亭先生關於其持有樂視網股票的任何處置計劃或安排告知，且 賈躍亭先生持有公司股票的處置進度一定程度受其股票質押、凍結狀態的影響。公司也將持續關註賈躍亭先生、劉弘先生、賈躍民先生股份變動情況並及時履行信息披露義務，後續相關信息請以上市公司公告為準。

本文來自華爾街見聞

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