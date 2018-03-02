專家：川普恐不會拒簽《台灣旅行法》 中美、兩岸關係料生變

在北京即將舉行「兩會」(全國人大、政協會議) 前夕，美國參議院全票通過了《台灣旅行法》，允許台灣和美國之間包括總統在內的所有層級官員互訪。法案須待總統川普簽署方可生效。中國外交部指，有關法案嚴重違反「一個中國」原則，對此「強烈抗議，堅決反對」，已向美方提出嚴正交涉。

中美建交之後，美國即限制軍政高層人員和台灣之間公開交流活動。台灣領導人過境美國，也不可以到訪華盛頓及和美國的主要官員會晤。《台灣旅行法》內容，主要是允許所有層級的美國官員前往台灣，並與對應的台灣官員會面；允許台灣高層官員進入美國，與美國官員 -- 包括國務院、國防部以及其他內閣機構官員會面等。

美國的眾議院於今年 1 月以全票通過《台灣旅行法》，要求美國當局改變過去 40 年的做法，「旨在提升美台關係」。參議院美東時間周三 (2 月 28 日) 也以全票通過了《台灣旅行法》，沒有對眾議院通過的該法草案作任何修改。

對此，中國外交部發言人華春瑩昨日回應，有關法案雖然不具法律約束力，但仍然嚴重違反「一個中國」原則，中方對此強烈不滿和堅決反對，已向美方提出嚴正交涉，敦促美方停止美台官方往來和提升實質關係，慎重、妥善處理涉台問題。

台灣則對參議院通過《台灣旅行法》十分興奮。總統府發言人黃重諺表示，美國是台灣在國際上最重要的盟友，對美國國會的支持表達誠摯感謝。他說，會與美國行政部門磋商，就相關事務進行討論，以提升台美關係。

《星島日報》引述南京大學台灣研究所所長劉相平表示，川普「可能不會拒絕」簽署《台灣旅行法》，其勢必對中美關係、兩岸關係造成衝擊。國民黨立委江啟臣說，北京恐會更收縮台灣的國際空間回應美國。

中美關係近期緊張，今年不到 2 個月，美國商務部已經 4 度對進口中國產品發起「雙反」調查，包括塑料裝飾緞帶、橡皮圈、大口徑焊管、橡皮筋等。美東時間周四中午 (台灣時間周五凌晨)，川普又召集鋼鐵及鋁業高層到白宮會面，表示下周將簽署命令，對進口美國的鋼鐵和鋁產品徵收分別徵收 25% 及 10% 的關稅。