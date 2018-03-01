精成科入主日PCB廠搶車用商機 今完成簽約

華新 (1605-TW) 集團旗下精成科 (6191-TW) 決以 35 億日元 (約新台幣 9.35 億元) 投資日本的汽車板 PCB 廠 ELNA Printed Circuits Co., Ltd 的 70% 股權，並取得經營主導權，今 (1) 日由董事長焦佑衡率領在日本完成簽約，預計 4 月 2 日交割後，將交由精成科接手營運，精成科將指派 PCB 事業群昆山廠總經理楊其荺負責營運。

精成科此對日投資案，在雙方簽約並於 4 月 2 日完成交割後，將由精成科接手 ELNA PCB 廠，並由精成科 PCB 事業群昆山廠總經理楊其荺負責營運，楊其荺今天也與焦佑衡同時出席與 ELNA 社長山崎真哉的簽約儀式。

精成科投資日本 ELNA PCB 廠的投資案，透過此投資，將可進一步直接向日本汽車板市場叩關。

日本 ELNA 印刷電路板廠為自 ELNA Co. Ltd. 分割獨立出來的子公司，目前在日本及馬來西亞都有設廠，主要產品應用在汽車電子使用，符合精成科尋求在中國大陸地區以外設立生產據點且能直接打入日本汽車板市場的需求。

根據精成科與日方交易合約內容，精成科預計以每股 125 萬日元價格，認購 2800 股，總認購金額 35 億日圓。本投資案完成後精成科技將取得 ELNA Printed Circuits Co., Ltd. 完全稀釋後股本 70% 股權，及經營主導權。

精成科指出，投資日本 ELNA 印刷電路板公司主要目的，是借重日方在日本車系市場銷售的優勢，共同深耕拓展車用 PCB 市場，使公司得以在原本的歐美市場之外，再進入日本市場，版圖更加完整。

ELNA 印刷電路板公司是 ELNA Co. Ltd. 去年 10 月 2 日將印刷電路板製造業務分割出來而新成立的公司。精成科則是依其分割獨立之後的每股淨值參與增資，以新台幣 9.35 億元取得 ELNA 印刷電路板公司 70% 的股權及經營主導權。

ELNA 印刷電路板公司目前在日本及馬來西亞兩地都有設廠，設置產能為每月 105 萬平方呎，目前生產良率維持 70%，但產能利用率僅有 50%。目前精成科生產線集中中國基地區的黃江、深圳、昆山及重慶，月產能 320 萬平方呎，併購 ELNA 印刷電路板公司，不僅有助打入日本的車用板市場，也有助補足精成科分散在中國大陸以外地區設立生產線的需求。

精成科去年財報稅後純益 4.23 億元，每股稅後純益為 0.8 元，為連續 2 年獲利，其中去年第 4 季純益為 2.12 億元，超越前 3 季總和。精成科認為，2018 年營運包含營收與獲利，都可望持續成長的局面。