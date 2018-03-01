【港股解碼】內地赴港上市“蛀蟲”何時亡？山東企業借鑒以“吾日三省”

A股上市的高門檻和門前長長的隊伍，讓許多內地企業望而止步，于是，越來越多的內地企業便去尋覓其他相對容易介入的“融資渠道”。憑借著國際金融中心地位的香港證券市場，其相對成熟的市場及完備的制度，吸引著大量內地企業的重視，越來越多的內地企業紛紛赴港上市。

然而，不容忽視的問題便是，香港證券市場合規的警戒線頻頻受到“蛀蟲們”的挑釁與幹擾。

以赴港上市中創下單日最大跌幅的個股——輝山乳業（06863-HK）爲例，2017年3月24日，僅僅半個小時，股價巨幅跳水，跌幅高達90%，在經曆心驚肉跳的走勢之余，企業自此發起停牌，時至今日，已近一年，不妨跟隨筆者，來看看輝山乳業曾經的“榮”與“辱”。

光榮史：草原牧歌，前景廣闊

上市初期，輝山乳業作爲區域性品牌，雖然名聲不大，但也做的順利且坦蕩，2002年美國隆迪意欲入駐輝山乳業，無疑凸顯了輝山乳業的潛力與價值。

截至2016年9月30日，輝山乳業的牛群規模達到19.7萬頭。相比排名第一位的現代牧業（01117-HK）僅差3萬頭，養殖規模居于前列，草原的換歌亦是奏唱地響亮。

（2016年前家養殖企業生産情況）

根據彭博消息，輝山乳業在2011年12個月期間經過調整後的利潤率高達11%，而伊利和蒙牛這樣的乳業龍頭企業分別僅僅只有8.6%和4.0%。利潤的爆發，無疑帶給投資者彼時的歡愉及對未來的展望，殊不知，隱患悄然將至。

屈辱史：價值沽空，財務造假

企業謀發展，本是好事，但脫離“合規”，披上“狂妄自大”的發展乃是市場禁忌。輝山乳業的野心，一點也不小，在2009年，輝山乳業先後在東北地區（沈陽、錦州等地）籌資建設奶牛養殖繁育基地以及乳品加工廠，4年後，輝山乳業又加大了擴張的步伐，華東地區成爲目標，然而在大舉擴張的背後，財務“注水”流淌滿地。

出名做空機構渾水公司悄然跟在輝山乳業的身後，指出後者在苜蓿草成本及資本支出的造假，誰知，這把緩慢舉起的大刀，並未讓狂妄自大的輝山乳業惶恐萬分，股價依然掌控之內。

直到2017年3月24日，一方面受前期被披露財務造假而引發的恐慌（雖然財務造假被當事人否認，但仍有待商榷），亦受該企業資金鏈的斷裂影響，股價瘋狂跳水而後停牌，據公開消息統計，輝山乳業涉及金融債權最少有120億，另外該企業董事長個人債務約40億，拖欠供應商款項約30億。

輝山乳業大舉擴張下，對財務的忽視，造成資金鏈斷裂的慘痛結局，而僥幸過後，代價終將如期而至。

“雙殺”還是“雙贏”？

輝山乳業——作爲內地東北地區企業赴港上市走向末路的典型，無疑不起到警醒作用。

東北地區近年以來的走衰，有目共睹，作爲比鄰東北的山東省，與東北地區有很大的相似性，譬如重工業占比高、科技産業較少、缺乏創新、民間債務嚴重、官本位思想嚴重等，如若能作爲先導，像輝山乳業此類上市公司末路狂徒的做法，還是值得引以爲戒的。

那麽山東近年來赴港上市的路走的還順利麽？據山東財經網公開消息，截至2015年，山東赴港上市企業有45家，山東成爲香港外資最大來源地。反觀山東企業赴港上市步伐，赴港IPO進程不斷加快，截至2017年，山東赴港上市企業達47家，融資金額達928億元，上市數量以及融資額分別占境外總量的45%和80%。

值得注意的是，港股對于內地企業赴港上市予以正面態度，比如2017年年底港股資本市場的“同股不同權”制度的頒布，事實上，港股市場的體量需要內地合規、優質企業的駐入與支撐。

然而在內地企業成功赴港上市後，部分企業圖謀快速發展、財務造假、瘋狂動用杠杆，這種做法不僅是背棄投資者對上市公司的信任，對企業本身來說，亦是不負責任的行爲，兩敗俱傷的代價足以有上述企業爲例。

山東省面臨著複制東北的傳言，對于山東赴港上市企業無疑起到警醒作用，企業赴港上市不僅僅依靠港交所的監督，更需要企業自身擁有自我監督的責任和意識。

■ 作者｜王潤萍

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