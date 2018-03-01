可貴! 五龍集團貴州生產基地交付首批貴州出品的電動車

香港, 2018 年 3 月 1 日 - (亞太商訊) - 五龍電動車（集團）有限公司（「五龍集團」，股份代號：0729.HK）欣然宣佈在 2018 年 2 月 28 日，貴州長江首批 75 輛 “貴州製迼” 純電動公車在貴州省貴安新區高端裝備產業園區貴州長江生產基地成功交付給靈璧縣福新能源汽車運營有限公司。 靈璧縣位於中國安徽省東北部，是宿州市下轄的一個縣。



“靈璧縣公交項目” 的順利交付，標誌著貴州長江新能源汽車產業項目建設初見成效，同時探索建立了 “車 + 樁 + 網” 一體化銷售、運營模式，持續推進新能源汽車產業邁向智慧化、資訊化、低碳化發展新臺階，也必將推動全省新能源汽車產業項目的建設駛入快車道。



貴州長江汽車是貴安新區與香港五龍集團共同註冊成立的合資企業，是貴州省唯一一家乘用車及商用車全系純電動汽車生產企業，不僅具有整車開發、集成、控制、標定及性能開發能力，車身、底盤、電子電器、三電等子系統開發能力，還具有智慧互聯系統開發、先進的試製試驗能力及造型設計開發能力。公司廠區在 2016 年上半年破土動工，2017 年 12 月 29 日完成首台純電動商務客車下線。



關於五龍電動車（集團）有限公司

五龍電動車（集團）有限公司（「五龍集團」，股份代號：0729.HK）是一間縱向整合的純電動車製造商。五龍集團旨在成為全球公認更經濟、更環保及更節能的純電動車生產商。本集團的核心業務包括從零開始研發、設計及開發、生產及銷售純電動車、生產及銷售鋰離子電池及鋰離子電池的正極材料。五龍動力有限公司（「五龍動力」，股份代號：0378.HK）是本公司旗下的間接非全資附屬公司。



欲瞭解更多五龍電動車的資訊，請瀏覽公司網站：http://www.fdgev.com。

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