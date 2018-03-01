零售電商概念新股金貓銀貓集團估值合理 值得留意

開啟中國「珠寶新零售」格局



香港, 2018 年 3 月 1 日 - (亞太商訊) - 由中國白銀 (00815) 分拆的中國最大的線上線下一體化互聯網珠寶零售商金貓銀貓集團 (1815) 昨日起至 3 月 5 日公開招股，招股價介乎 2.28 元至 3.28 元，每手 1,000 股，入場費約為 3,313 港元，計劃於 3 月 13 日於港交所掛牌上市。



中國線上及線上線下一體化珠寶零售龍頭

根據招股書顯示：金貓銀貓是中國最大的線上線下一體化互聯網珠寶零售商。集團奉行輕奢和快時尚的產品理念，通過自營線上平台、第三方線上銷售渠道以及線下零售及體驗網絡銷售款式多樣的自營品牌及第三方品牌的珠寶產品，為客戶提供便捷的線上線下購物途徑，配合線下珠寶試戴及保養服務，全面提昇了客戶購物體驗。



業績表現高速增長 估值合理

伴隨業務不斷擴張，公司業績實現高速增長，2014 年至 2017 年，公司營業額和淨利潤均增長超過 10 倍。金貓銀貓集團營業額由 2014 年的約 2.9 億人民幣上升至 2017 年前 10 個月的 31.5 億人民幣；淨利潤亦由 2014 年的 967 萬人民幣增至 2017 年預估的近 9,700 萬人民幣（若扣除上市費用影響，全年淨利潤超過 1.1 億人民幣）。預期金貓銀貓集團業績未來將繼續保持增長趨勢。值得留意的是，以公司 2017 年約 1.2 億港元淨利潤計算，公司 2017 發行市盈率約為 20-28 倍，若以扣除當年上市相關費用後公司 2017 年約 1.4 億港元淨利潤計算，公司 2017 發行市盈率約為 19-27 倍。考慮到金貓銀貓的成長性快速，公司未來市盈率有望進一步下調。



跨界合作 搶佔「共享消費」先機

公司實行的 CSmall Gift 策略以嶄新的方式與航空、保險公司、銀行等行業跨界合作，將其建立的客戶人流轉化為集團的銷量，同時提高合作夥伴的銷售，形成「雙贏」的局面。

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