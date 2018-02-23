亞馬遜Netflix股價均觸及高點 分析師：Netflix更值得買進

科技巨擘 Amazon (亞馬遜) (AMZN-US) 和 Netflix (NFLX-US) 今年股價一飛衝天，分別有 27% 和 45% 漲幅，雙雙觸及史上高點，要挑哪一個？分析師有見解。

Strategic Wealth Partners 總裁兼執行長 Mark Tepper 認為，雖然這兩檔股票都穩定成長，但是 Netflix 的吸引力比 Amazon 高。

Tepper 週三受訪時表示，「Netflix 改變了我們消費影視內容的方式，如果一定要兩者擇一，那一定是 Netflix。」

「真正的理由是定價能力，Amazon 長期以來都是低成本供應者，你可以拿他們的非處方醫療保健產品跟 Walgreens 或 CVS 的產品來比比看就知道。但是 Netflix 卻可以輕易的漲價 50%，大家也不會嚇一跳，所以我會選 Netflix。」

另外，TradingAnalysis.com 創辦人 Todd Gordon 也認為，以技術基礎來說，Netflix 的吸引力比 Amazon 高。

「相較來說，Netflix 的表現優於 Amazon，如果我們超過這 0.25 水準，我們可能回來並重測，所以如果你投資在 Netflix 上，你可能會更開心一點 (獲得的收益高一點)。」

Gordon 估計，Netflix 今年目標價上看 500 美元，如果以 2012 年中期後一路上行來看，「還可能會到 750 美元，直到觸及上漲通道的最頂端。」

「我持有 Amazon 股票，但根據這樣的分析，我將會投資一些在 Netflix 上。」

Amazon 週四溫和收高在 1485.34 美元；Netflix 週四下跌 1.03%，收 278.14 美元。