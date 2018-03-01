〈東元茂迪電廠啟用〉茂迪積極切入下游產業鏈 拚為營運帶來更多機會

太陽能電池大廠茂迪 (6244-TW) 與東元 (1504-TW) 攜手開發的「東元茂迪電廠」今 (1) 日啟用，隨著電廠陸續發電，茂迪也為營運增加更多成長空間，可望持續往轉盈路邁進。

從去年起，茂迪對電廠整合佈局便相當積極，先是去年 2 月與東元合資成立東元茂迪，茂迪持股 6 成、東元持股 4 成，主要經營太陽能電廠業務，且為深耕系統業務與管理，茂迪接續在 3 月成立茂捷系統，進行系統開發業務，並於 4 月再成立茂誠能源，負責電廠營運。

此外，茂迪也於 9 月初宣布與屏東縣政府簽署合作備忘錄 (MOU)，欲建置總容量達 400MW 的太陽能電廠，預計今年第 2 季正式施工，最慢 2 年內商轉發電，將採取分區興建方式，順勢進一步拉升上游產品產能，若建置完成後，將成為全台最大太陽能電廠。

據悉，該太陽能廠總投資額達 200 億元，完工後每年可發電 6.1 億度，足以供應 16.7 萬戶所需電力，以目前屏東總用電戶約 28.5 萬戶來說，相當於可供電一半以上的住戶。

不少國內太陽能廠積極拓展電廠佈局，紛紛整合中下游產業，除為自家產品尋求出海口外，也能拓展國內電廠業務，茂迪便是其中一員，待茂迪於國內電廠業務逐步成形後，可望為其帶來穩定的發電收入挹注，為營運再添動能。

茂迪預計，今年底前，集團在台總裝置量將達 50MW(百萬瓦)，從目前該公司積極拓展國內電廠業務來看，可望為其逐步回溫的營運帶來更多曙光。