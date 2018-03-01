〈房產〉六都2月建物移轉棟數 台南年增32%最多 台中明顯衰退

全台六大都會區今 (1) 日公布公布 2 月份買賣移轉資料，與去年同月相比，六都中除台南市買賣移轉棟數增加外，其他五都皆衰退，其中台中市月減 50.2%，年減 18.2% ，衰退幅度最明顯。

根據統計，今年 2 月建物交易量最大為新北市 2768 戶，最少是台北市 1344 戶，統計六都交易量為 1.13 萬棟，月減 21.5%，年減 7.8%。而在前 2 月移轉棟數來看，全台六都會區同步出現成長，合計年成長 7.8%，台南市年增 32.2% 表現最佳，台北市年增 15.1% 居次。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析，全台不動產市場熱度從去年下半年開始加溫，持續帶動今年 1 月份明顯回溫，看屋量提升，顯示觀望已久的買盤陸續進入市場，由於今年春節較晚，因此 2 月份跟去年同期相比交易量大多緊縮，但同時觀察 1、2 月買賣移轉棟數，今年交易量有顯著提升，由此可推測房市由谷底反彈的現象更趨明朗。

台南市建物移轉棟數在 2 月及今年前 2 月均呈現年增走勢，郎美囡指出，這波房市盤整回應速度較慢，交易波動較大，買氣反應在今年初，故相較其他都市表現佳，而台北市向來新案少，在去年推出許多新案價格符合行情，中古屋持續讓價，因此交易量提升。整體而言，全台六都今年以來買氣都優於去年。

永慶房屋業管部謝志傑經理表示，由今年前 2 月的六都建物移轉棟數成長來看，首季房市有機會朝向回溫漸暖邁進。但是當前房市成交價盤整居多，屋主須密切關注周邊交易行情的波動，避免過度堅持價格，錯失最佳出售機會，只要房價符合區域實價行情，仍會吸引買方進場購屋。

東森房屋研究中心副理于靜芳分析，觀察今年 1、2 月累計買氣，六都移轉棟數都呈現年成長，除新北市持穩，中南部地區受惠建設議題、科學園區就業機會加持，尤其台南、高雄地區近年更見建商規模推案，走小宅、低總價趨勢；如台南自去年第 4 季的第一次移轉量便持續增溫，北市價格鬆動，整體北部地區重劃區、中古屋價格也走修正讓利，中小坪數新案陸續開賣，吸引首購族、自住客興趣，上半年房市值得期盼與關注，估計呈現「量增、價微跌」趨勢。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，今年年底有縣市長選舉，許多區域建設話題加溫，不過萬般都必須回歸生活機能以及發展潛力，在無重大利空下，今年交易量應堪稱穩健。

根據內政部統計處 2017 年全年最新買賣移轉棟數資料顯示，去年全台買賣移轉棟數落在 26.6 萬棟，年增約 8%，是 2014 年以來首度止跌翻揚的一年，除買賣移轉棟數落底反彈。

房仲業如全國不動產董事長葉春智認為，買方市場持續，價動量就增，房價已修正到實價行情，且屋主、買方也撐得夠久，2018 年交易量有機會站上 30 萬棟。以這樣的移轉棟數推估，今年的全台房屋移轉棟數將較去年成長 12.78%。