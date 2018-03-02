裕隆集團旗下「裕隆城」大案預計第四季初登場 總銷戶數632戶

裕隆集團副執行長陳國隆指出，旗下裕隆建設耗資 300-400 億元投資的「裕隆城」大案，其中，第一期的住商建案預計在今年第四季「初登場」，總計有三棟建築物，總銷戶數 632 戶，目前已經動土，2021-2022 年完工。裕隆集團今日舉行新春記者會，陳國隆在會中，宣布「裕隆城」即將開案的消息。該案位於新北新新店區裕隆舊廠區，是國內首次邀請札哈．哈蒂設計的建案。



第一期住商大樓占地 6,000 多坪，相關工程已經動土，裕隆建設正在興建占地千坪，樓高三層的大型接待中心，預計在今年第四季開始潛銷，規劃為 25-50 坪，每坪價格的訂價，仍在調查附近房價中。



第二期住宅大樓占地 7,000 多坪，目前仍在申請建照中，兩案合計占 1.4 萬坪，兩案總銷金額可達 500 億元，裕隆建設將在第二季敲定營造商，並將自己負責建案銷售。



裕隆集團現已著裕隆城綠湖公園的改建，將從公二進行，公一湖區則先提供民眾使用，待公二完工後再著手公二的改建工作，整體改建期程預計二年。



為能確實落實瀚翔景觀設計公司規劃理念，讓公園等級與國際比肩，裕隆集團力邀已成立 30 年的大唐御園景觀公司攜手改建，大唐御園素以崇尚自然為原則，並師法日本園藝工法，融合日系精緻工匠精神及台灣既有老師父的傳統工藝，從監造到工程皆能提供完善把關，讓重新設計的綠湖公園能完美實現。



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