〈富邦媒年度展望〉發展生活產業平台 將導入二手車、線上保單銷售

網購平台業者富邦媒 (8454-TW) 去 (2017) 年獲利創新高後，展望 2018 年，總經理林啟峰今 (1) 日指出，將持續擴增品牌商合作，並增加經營品類，其中，二手車服務預計 4 月上線，目標年底前達 8000 台車，也將推出線上保單服務，期許 momo 從零售商品銷售平台，發展成多元化的生活產業平台。

富邦媒去年稅後純益 12.7 億元續創歷史新高，每股純益 (EPS)9.07 元，登上台灣電商每股獲利王寶座，林啟峰說，事實上去年國內電商圈掀起一陣風暴，業界普遍遭遇逆風，之所以能守住獲利，在於去年第 4 季開出的北區自動化物流中心發揮極大的效益，物流表現是鞏固客源的關鍵之一。

為了持續透過物流優勢穩住客群並引來新客，富邦媒今年已規劃在中南部分別建置新物流中心，預計上半年就有進展，初估今年資本支出約 8 億元，但不包含購地成本，正尋找適合的地點。

在多元商品經營上，除了去年底推出的 momo 書店導入新客群，momo 二手車服務預計 4 月上線，首波將有 2000 台認證二手車提供消費者線上賞車，目標年底前達 8000 台；另一方面，今年也將推出線上保單新服務。

同時，富邦媒將持續擴增品牌商進駐，4 月有無印良品將於 momo 購物網開設品牌旗艦館，今年也將嘗試更多 O2O 多頻促銷活動。