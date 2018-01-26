從網購紅海脫穎而出 富邦媒Q4獲利年增25% 全年EPS 9.07元創新高

網購業者富邦媒 (8454-TW) 今 (26) 日公布 106 年度財報，第 4 季單季合併營收 99.4 億元，年增 30.4%，稅後純益 3.63 億元，年增 25.3%，並創 2014 年第 4 季以來新高，也是歷史次高，每股純益(EPS)2.6 元；全年稅後純益 12.7 億元，EPS 9.07 元，年增 7.3%，創歷史新高。

富邦媒旗下通路包含 momo 購物網、摩天商城、電視購物和型錄購物，其中網路購物為主要成長動能，無懼市場競爭激烈，年增率達 29.1%，尤其「雙 11」促銷拉抬有成，推升活動業績創年增 56% 新高表現，展現出強勁的成長態勢。

富邦媒表示，去年各通路積極強化與大型品牌商合作，來提升商品齊全度和品質，也透過獨立採購海外商品建立銷售差異化特色。

另一方面，繼 momo 購物網推出線上書店後，二手車和保險等服務項目也將陸續上線，富邦媒期望從零售商品銷售平台，發展成多元化的生活產業平台。

富邦媒也積極布局智慧物流提升服務，「北區自動化物流中心」已於去年 10 月底正式營運，目前正著手規劃於台灣中、南部地區增設自動化物流中心。

展望 2018 年，富邦媒將以「生活大小事 都是 momo 的事」為經營目標，力拚擴大市占率，並持續布建國際版圖、提供更全方位的服務內容和消費體驗。