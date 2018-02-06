富邦媒網路書店每月新增1萬本書 挑戰前三大線上圖書通路平台

2018 年「台北國際書展」今 (6) 日起登場，6 天展期要拚億元商機，富邦媒 (8454-TW) 旗下網路書店 mobook 看準買氣，同步推出線上書店促銷優惠，富邦媒強調，接下來將以每月新增 1 萬本書籍為目標，預估至 2019 年於上架的書籍可成長 10 倍，未來也將提供電子書服務，挑戰成為前三大線上圖書通路平台。

富邦媒說明，近年民眾閱讀風氣雖然看似沒有往年盛行，但根據財政部營利事業家數及銷售額統計，2016 年台灣書籍出版一年銷售約 185 億元，仍是很大的市場，由於看好網路書店一年有 30 多億元的產值，去年 11 月推出網路書店服務，目前營運狀況比預期更佳。

觀察近一個月的圖書銷售，以命理、生活養生及親子教養類最受歡迎，其中「2018 唐綺陽星座運勢大解析」單周售出上百本；冬天食補，保健、養生類書籍也相當熱銷；另外，親子教養類如藝人侯佩岑的「為愛朗讀」和兒童發展醫學專家王宏哲的「教養的秘密」，都有不錯的銷售表現。

為搶食書展帶來的商機，富邦媒 mobook 正舉辦《2018 mobook 線上國際書展》活動，網羅 600 家出版社、上萬本書籍參展，包含文學、社會科學、親子教養、人文史地、旅遊、飲食、生活風格、醫療保健、商業理財、語言學習、文具童書等 16 大類別，折扣最低下殺 2 折起，另有多重滿額贈優惠，預計活動可帶動圖書銷售量成長約 2-3 成。