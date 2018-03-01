去年來台陸客減少近80萬人 估觀光營收約減少400億元

儘管去 (2017) 年全年來台旅客成功穩住連續 3 年達千萬人次水準，但由於陸客來台人數大減近 80 萬人，觀光旅館公會今 (1) 日指出，以陸客在台每人每日消費金額 232.1 美元、平均停留 7 天計算，估計去年觀光營收少了約 400 億元。

據觀光局統計，去年來台觀光人數中，陸客大幅減少，東南亞相對大幅增長，兩者消長後，仍較前一年度成長 4.9 萬人次，合計來台達 1073.96 萬人次，年增幅僅 0.46%。

其中，陸客去年來台共 273.2 萬人次，年減 77.9 萬人次，年減幅 22.2%，來台自由行陸客為 105.3 萬人次，已超過團客的 84.4 萬人次，觀光旅館公會指出，去年陸客來台總人數占比已從 2015 年的 40%，減少到只剩 25%。

全國商總暨觀光旅館公會理事長賴正鎰指出，去年觀光旅館出現客房營收、平均房價和平均住房率的三低警訊，所幸，雖陸客旅遊消費減少，但自由行人數已超過團客是好事，我國須提高深度旅遊價值和行銷，才能吸引更多國際旅客來台度假。

其中，政府推動新南向見成效，2016 年 8 月起開放馬來西亞、新加坡、汶萊、泰國等國 30 天入境免簽，推升去年東南亞來台人數增為 213.7 萬人，年增約 29%，占來台遊客總人數增加 4 個百分點至 19%，成為來台旅遊的第二大來源。

至於日韓旅客則有明顯的消長，韓國去年首度破百萬人次，達 105 萬人，年增幅 19.26%。但日客來台 189.89 萬人次，表現僅持平，觀光旅館公會分析應與日圓持續貶值，日本人出國旅遊人數減少等因素造成。

在來台旅客明顯的結構變化下，也影響了國內觀光旅館營收，觀光旅館公會統計，去年觀光旅館總營收 589.3 億元，年增僅 1280 萬元，對業者來說，一例一休增加營業成本，但收入未見具體增加。

若從單項收入分析，客房營收為 256.1 億元，年減 9427 萬元；平均房價為 3771 元，年減 56 元，平均住房率 64.84%，下降 1.55%，也就是賴正鎰所謂的三低警訊。

賴正鎰表示，相較 2 年前觀光業的榮景，在少了中國和日本高端消費人口後，台灣旅遊上下游行業包括不少店家或旅行社，遊覽車和特色紀念商品店經營困難，都要設法生存，據悉有少數業者撐不下去乾脆脫手轉移經營或宣布倒閉。