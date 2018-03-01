坐擁美國3大優勢 大成鋼衝高創8年半新高

繼美國降稅後，川普也宣布基礎建設計畫，同時又將對中國鋁板進行雙反調查，市場預期以美國為主要市場的大成鋼 (2027-TW) ，在三大事件帶動下，將成主要受惠廠，激勵今 (1) 日股價強勢反彈，一度衝高到 27.7 元漲停價，創 2009 年 9 月以來的 8 年半新高。

大成鋼目前超過 90% 的營收都來自於美國市場，大成鋼表示，公司早在 2000 年之前就開始規劃了通路布局，同時也將通路導入網路系統，而且美國法規也規定，產品到了一定年限就必須要更換，因此讓公司年以來在美國的銷售數字，只有增加並沒有減少。

之前美國通過降稅，大成鋼表示，公司在美國並沒有享有優惠稅率，因此實質稅率超過 35%，一旦稅改將企業稅降到 21%，法人預期對於獲利有將有大補丸。

至於近期美國宣布對中國鋁板進行雙反調查，法人指出，因為造成供給減少，使得大成鋼產品價跟量都出現成長反映，美國雙反調查預計 4 月初判、7 月終判，預料在這段時間之內，鋁板價格將維持相對高檔。

大成長 1 月營收衝高到 74.24 億元，創下歷史新高，月增率 38%，年增率更達 64%，法人預估，大成鋼第 1 季營收有機會去年第 4 季及去年同期都出現 30% 以上的增長。