Papa John's披薩停止贊助NFL 必勝客馬上接手

Yum Brands (YUM-US) 旗下的必勝客披薩 (Pizza Hut) 將接替 Papa John's (PZZA-US)，成為最新的美國國家足球聯盟 (NFL) 披薩贊助商，自信可以透過與這爭議漸增的職業聯盟合作來恢復其魅力。

根據 28 日發表的聯合聲明，必勝客的多年合約涵蓋使用 NFL 32 支球隊的商標，而 NFL 將與這家連鎖企業在地區球隊發展合作夥伴。

因對收視率下降和 NFL 處理球員國歌抗議活動的方式感到不滿，Papa John's 27 日表示將在 2010 年後結束與聯盟的交易，並將重點放在與 22 支特定球隊的行銷上。必勝客的新合約給母公司 Yum Brands Inc. 一個機會，在多年低迷銷售後重新提振披薩連鎖店的形象。

Papa John's 連鎖店創始人 John Schnatter 在 11 月抨擊 NFL，指收視率下降傷害了其產品銷售，自此之後 NFL 與 Papa John's 的關係一直緊張。他還表示，NFL 聯盟主席 Roger Goodell 未能妥適處理唱國歌期間 NFL 球員下跪的爭議。去年，NFL 創造了約 140 億美元的收入。

NFL 聯盟仍是最受關注的體育聯盟，也是極少數行銷公關可以確定觸及上千萬觀眾的場合。根據 ESP 研究，上個賽季聯盟和 32 支球隊的贊助收入為 13.2 億美元，高於 5 年前的 10.7 億美元。

但其中也有風險。球員在唱國歌期間下跪引發種族問題的廣泛評論，遭到美國總統川普嚴辭批評，也激怒了政治光譜兩端的球迷。而輿論也越來越意識到包括腦震盪在內的運動傷害，導致年輕球員參與比例下降。像 NBA 這樣的其他主要職業聯盟也利用先進的領先優勢來分食 NFL 的市場份額，Papa John's 的退出未必不是件聰明之舉。