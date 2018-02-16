「FAANG」風光不再？部分對沖基金拋售Facebook、Google

過年了，想不想看看去年第四季美國對沖基金買了點啥，賣了點啥？
新的一年開始了，美國「FAANG」（Facebook、Apple、Amazon、奈飛公司和谷歌母公司 Alphabe），還會是市場的寵兒嗎？最新公布的 13F 文件顯示，比如對沖基金 Stanley Druckenmiller、Coatue、Maverick 以及 PointState 賣出了 Facebook；Point72 以及 Maverick Capital 減持了 Google 母公司 Alphabe。
不過，蘋果公司的股票仍備受青睞。除了「股神」巴菲特旗下的波克夏海瑟威大比例增持蘋果公司外，Moore Capital Management 和老虎基金均增持了蘋果公司持股。
Facebook、Google 被減倉
Lone Pine Capital 減少了 Facebook 的倉位，賣出 63.2 萬股；增加了 77 萬股 Amazon，占到其持倉的近 5%；去年第四季買入了 59.8 萬股 Alphabet。
Maverick Capital 減少了 Facebook 和 Alphabet 的持股。Tiger Global 賣掉了 130 萬股 Netflix，持股市值 3.37 萬美元，減少了亞馬遜的倉位。
對沖基金 Stanley Druckenmiller、Coatue、Maverick 以及 PointState 均不同程度減持了 Facebook 持股。同時，Point72 以及 Maverick Capital 減少了 Google 的持股。
Apple、Netflix 股票受青睞
當然，並非所有對沖基金都在減持 FAANG，Moore Capital Management 增加了 90 萬股的蘋果公司股份，其對蘋果的持股市值高達 2 億美元。老虎基金增加了 Facebook 倉位，Appaloosa 則大幅增持了其蘋果公司持股，從第三季的 136 萬股增持至 460 萬股，增長超過三倍。
不只是對沖基金，據 13F 文件顯示，「股神」巴菲特旗下的波克夏海瑟威在去年第四季大幅增持蘋果 23.3%，至 1.653 億股，名義價值 280 億美元，晉升一位成為蘋果第四大股東。去年第三季，伯克希爾曾增持蘋果 390 萬股或 3%，可見第四季幾乎翻了十倍押注。
13F 文件顯示，對沖基金經理索羅斯購買了 247 萬股 Overstock 股票，目前升至 1.47 億美元，使其成為 Overstock 第三個股東，持股比例達到 9.9%。此外，監管文件還顯示，索羅斯基金管理公司第第四季清倉亞馬遜。
亞馬遜也成為對沖基金 Point72 第一重倉股，去年第四季增加了 12% 或 3.6 萬股，市值達 3.83 億美元。
此外，波克夏海瑟威新建倉以色列製藥巨頭 Teva 1890 萬股，後者盤後跳漲 11%。但大幅減持 IBM 94.5%，還剩持倉 205 萬股，幾近清倉。
Third Point 增持了 200 萬股的 Netflix。Third Point 在報告中確認加倉數百萬的 Pinnacle Foods, 有分析師稱這或許意味著該公司將被出售。
還值得關注的有，Baupost、Greenlight 和 Viking 加倉了 Time Warner。
以下為 ZeroHedge 總結的對沖基金倉位調整：
ADAGE CAPITAL
- 新進的個股: BKH, KR, TMUS, CE, XRAY, CW, EYE, OSK
- 退出的個股: CVS, PCG, DOV, STI, HAIN, POST, TXT, TJX, ALXN, DHR
- 加倉的個股：DE, AET, UTX, EMR, BURL, ES, JPM, BAC, MOS, BC
- 減倉的個股： C, CF, GE, TMO, ETN, TAP, GS, KHC, PBYI, DWDP
APPALOOSA MANAGEMENT
- 新進的個股: TMUS, CMCSA, MGM, PCG, VNTR, VST, CSX
- 退出的個股: PNC, WHR, KMI, CBS, HAIN, AMAT, GM, AERI, BTU, CHK
- 加倉的個股： QQQ, AAPL, MU, FB, BAC, XPO, AGN, BABA, ALLY
- 減倉的個股： WDC, GOOG, WPZ, OC, ETP, MHK, ALL, HUN, LU
BAUPOST GROUP
- 新進的個股: TWX
- 退出的個股: CDEV, CAR
- 加倉的個股： PXD, FOXA, FOX, CAH, MCK, AGN, ABC, QRVO, AMC, VRTV
- 減倉的個股： PBF, IMOS, FWP, ESRX
BERKSHIRE HATHAWAY
- 新進的個股: TEVA
- 加倉的個股： AAPL, BK, MON, USB
- 減倉的個股： IBM, GM, SNY, AAL, WFC
BLUE HARBOR
- 新進的個股: ZAYO, MIC, ON, LOGM, AXTA
- 退出的個股: FFIV, AGCO, DNB, LAZ
- 加倉的個股： MD, COMM, OTEX, FCE/A, ADNT, IWM, THS
- 減倉的個股： CLNS, MDRX, XLNX, SPY, WCC
BRIDGEWATER ASSOCIATES
- 新進的個股: PCG, CVS, CAH, PPL, EIX, CMG, ORCL, PG, LLY, IPG
- 退出的個股: KR, DVA, BWA, BIIB, INTC, VIAB, ILMN, TSN, NTAP, TXN
- 加倉的個股： WBA, CELG, MU, COST, HYG, LULU, GLD, TLT
- 減倉的個股： ESRX, M, DGX, DISCA, GE, KORS
CLINTON GROUP
- 新進的個股: MON, PPL, BCO, TSN, CCK, LLY, HDS, CELG, FRC, PYPL
- 退出的個股: DGX, TPR, CCL, BPOP, PRAH, AET, PTLA, PEP, CBRL, COTV
- 加倉的個股： BIO, EIX, AMGN, EME, WSO, TUP, MOH, LVS, HSY, VRTX
- 減倉的個股： MCD, CI, BA, FL, BAX, CAT, FIZZ, AGO, HUM, CC
COATUE MANAGEMENT
- 新進的個股: MSFT, VMW, NTES, CHTR, QD
- 退出的個股: SYMC, AMT, CRM, DATA,TWLO
- 加倉的個股： TWTR, SHOP, AVGO, AMZN, SNAP
- 減倉的個股： AAPL, FB, BABA, ATVI, EA
CORVEX MANAGEMENT
- 新進的個股: TWX, CHTR, BABA, NXPI
- 退出的個股: CTL, P, PAGP, SIG
- 加倉的個股： CMCSA, JBLU, FG, FB, TMUS
- 減倉的個股 EVHC, NOMD, GOOGL, EGN
DUQUESNE FAMILY OFFICE
- 新進的個股: EOG, WFC, BAC, DVN, APA, STMP, CXO, COG, TWX, X
- 退出的個股: PCLN, BABA, EA, C, EXPE, ATVI, LVS, IBB, CB, CELG
- 加倉的個股： NKTR, MSFT, AMZN, GOOGL, CRM, BIIB, WDAY
- 減倉的個股： CTRP, JD, PYPL, VALE, FB
ELLIOTT MANAGEMENT
- 新進的個股: MD, AKAM, UNIT, CVG, QEP, TDW, WIT
- 退出的個股: ECA, MPC, ADNT, RYAAY, WYN, MON, ACAD, EQT, GRA, ABG
- 加倉的個股： TCO, EGN, HES, ISBC
- 減倉的個股： AA, NRG, MITL, GPI, IMPV, SAH
EMINENCE CAPITAL
- 新進的個股: ELLI, MGM, MDLZ, PYPL, PZZA, EA, LEN/B
- 退出的個股: EXPE, BERY, STZ, KAR, FCE/A, RXN, CNNE, MAT, NKE
- 加倉的個股： IQV, USFD, EFX, WEN, CYBR, GPI, P
- 減倉的個股： ARRS, ANTM, JACK, IMPV, CBG, LQ, SPGI, MSTR, ICE, ZNGA
ENGAGED CAPITAL
- 退出的個股: THC, FNSR, DBD, DXCM, XPER
- 加倉的個股： CLS, NCR, IWM, BHE
- 減倉的個股： MED, CCRN
FIDELITY MANAGEMENT
- 新進的個股: DNLI, OPTN, ABEO, RYTM, ABLX
- 退出的個股: NVRO, LLY, NXTM, AXDX, SPA
- 加倉的個股： UNH, BDX, ABBV, SAGE, NKTR
- 減倉的個股： AMGN, MDT, BSX, CELG, AGN
GLENVIEW CAPITAL
- 新進的個股: NWL, AGN, CHTR, DLPH, MIK, ARMK, CAH, LYB
- 退出的個股: ZBH, NKE, TWTR, WYN, MGM, PX
- 加倉的個股 ：WBA, CVS, UHS, MCK, FDC, WP, TMO, FDX, EBAY, WMB
- 減倉的個股： ABBV, LOW, AAPL, HCA, AET, DNB, GOOGL, DWDP, CI, MTOR
GREENLIGHT CAPITAL
- 新進的個股: CEIX, TWTR, TWX, ESV, MDCO, JCP, KSS, BBY, W, SFLY
- 退出的個股: GDX, HPE, TSG, MON, TGNA, RAD, UHAL, CARS, FRED, TECD
- 加倉的個股： BHF
- 減倉的個股： GM, AER, TPX, CNX, MU, DDS, CNDT, CC, DSW
HIGHFIELDS CAPITAL MANAGEMENT
- 新進的個股: CMCSA, AMZN, AXTA, EXPE, AXP, MDLZ, GE, CERN, TCO, CHTR
- 退出的個股: TGT, KO, SUM, FE, EGN
- 加倉的個股： TWX, TEVA, HCA, SHPG, MON, CCE, PE, KR, H, NVDA
- 減倉的個股： FDX, BHGE, BEN, MAR, HDS, CTSH, MIK, IVZ, CVE, AMT
ICAHN ASSOCIATES
- 新進的個股: SD
- 加倉的個股： IEP
- 減倉的個股： PYPL, WBT, MTW
JANA PARTNERS
- 新進的個股: PTC, CMCSA, NOC, FB, IQV, TEVA, SYNH, EVHC, GWW, GM
- 退出的個股: UHS, DXC, CRM, UNH, NUVA, AXTA, SEM, DERM, ORCL, NUAN
- 加倉的個股： BLMN, DHI, FDC, PF
- 減倉的個股： LBRDK, EQT, DWDP, P, ZBH, MOH, ZAYO, CAG, TIF
LANSDOWNE PARTNERS
- 新進的個股: AMAT, MON, AAPL, MU, GRUB
- 退出的個股: HAS, BHGE, ACN, BABA, CMCSA, HON, SYY, AES
- 加倉的個股： TXN, C, AMZN, GOOGL, TSM, UTX, BTU, CAFD, HCC, UPS
- 減倉的個股： FB, PYPL, WDC, ADNT, ETN, DATA, CVE, PCLN, URI, CRM
LONE PINE CAPITAL
- 新進的個股: AMZN, CSX, GOOG, BLK, TDG, A, SE
- 退出的個股: CMCSA, EXPE, ICE, TMUS, AAP, WP
- 加倉的個股： BUD, ADBE, PYPL, EA, PCLN
- 減倉的個股： CHTR, AVGO, BABA, STZ, ATVI, WYNN, TV, MA, CRM, FB
LONG POND CAPITAL
- 新進的個股: LHO, BRX, AVB, BKD, DDR, NMRK, FPH, LEN
- 退出的個股: MAC, KRC, BXP, HLT, LQ, ATH, CLGX, CXP
- 加倉的個股： TCO, VER, JBGS, MSG, VNO, QCP, EQR, AIV, PGRE
- 減倉的個股： RPAI, DHI, SLG, SRC
MARCATO CAPITAL
- 退出的個股: GT, SFLY, AVT, LQ, HMTV
- 加倉的個股： DECK, ITRI, RYAM, RCII, FG, HZN
- 減倉的個股： IAC, BID, AIR, DXC
MAVERICK CAPITAL
- 新進的個股: SCHW, WP, BTI, COMM, CIEN, ABEV, ETSY, SEAS, SKX, YUM
- 退出的個股: NWL, PFE, QCOM, FIS, CMCSA, VMC, JACK, CI, DPZ, WMT
- 加倉的個股： MSFT, ADBE, TAP, TMUS, LOW, BUD, MGM, V, AEO, KSS
- 減倉的個股： SABR, STZ, WCN, GOOG, DWDP, FB, SHPG, FLT, UHS, LVS
MOORE CAPITAL
- 新進的個股: PX, COF, SYF, NTES, AZO, BPOP, BURL, CBS
- 退出的個股: JPM, DPZ, IT, ORCL, SBAC, CDEV, QTS, MA, PEP, RACE
- 加倉的個股： AAPL, MSFT, APC, VOYA, EQIX, TWX, GDS, SIVB, CCI, EDU
- 減倉的個股 IWM, BAC, GM, BABA, AMZN, LOW, MS, F, XLU
OMEGA ADVISORS
- 新進的個股: HUM, WFC, CBS, GLD, CX, GLPI, MYL, NYCB, C
- 退出的個股: AIG, ETP, AET, NRZ, CVA, SHLM, BERY, INCY, ATH, CTLT
- 加倉的個股： AMCX, SHPG, PE, UAL, HES, NBR, SBGI, ASH, ADBE
- 減倉的個股： BLL, AER, FDC, PYPL, LORL, I, HRG, DWDP, OEC
PAULSON & CO
- 新進的個股: SNI, CTL, VIAB, FOX, NMRK, HAIN, DISCK, CAVM, AET
- 退出的個股: TEVA, RLGY, CPN, EQT, S, CIEIQ, LOXO, HUN
- 加倉的個股 ：NXPI, HZNP, MON, COL, KMDA, TWX
- 減倉的個股： MNK, AGN, SGYP, DISH, TMUS, VST, SHPG, XCRA
PERSHING SQUARE
- 新進的個股: NKE
- 加倉的個股： MDLZ
POINT72 ASSET MANAGEMENT
- 新進的個股: REGN, H, BUD, MDT, AMAT, IBM, LRCX, OXY, DIS, AZO
- 退出的個股: SHW, ORCL, AGN, HSIC, PCAR, XRAY, MRK, TPX, BLK, AAPL
- 加倉的個股： APC, CMCSA, FOXA, FDC, MYL, TTWO, V, MU, AMZN, GM
- 減倉的個股： TWX, DHR, GOOGL, PE, BA, AVGO, TSN, BABA, FB
POINTSTATE CAPITAL
- 新進的個股: EA, LOMA, FOXA, MYL, AET, UNP, ALLY, ESRX, PAGP, QCOM
- 退出的個股: C, MGM, CSX, STZ, BABA, TMUS, CCI, BTU, SBAC, DAL
- 加倉的個股： ECA, LNG, DVN, NKTR, TRGP, BIIB, AMZN, AVGO, AMT, CRM
- 減倉的個股： FB, COG, GOOGL, MSFT, DWDP, BAC, ADBE, PX, CMCSA
RENAISSANCE TECHNOLOGIES
- 新進的個股: GOOG, CVX, PCLN, CVS, MPC, LEN, CCL, UPS, INCY, CXO
- 退出的個股: NKE, MU, WFC, MO, AIG, BAC, JPM, ABBV, KMB, ADSK
- 加倉的個股： XOM, BDX, IBM, PM, GE, VRTX, ALGN, COST, BMY
- 減倉的個股： MDT, NFLX, GILD, NTES, NVDA, MRK, INTU, FDX, GOOGL, MA
SACHEM HEAD CAPITAL MANAGEMENT
- 新進的個股: TWX, LOW, FB, YNDX
- 退出的個股: GOOGL, NXPI, CAR, TSRO, ADSK
- 加倉的個股： CDK
- 減倉的個股： CMCSA, WP, MSFT, CRM, SHPG
SOROS FUND MANAGEMENT
- 新進的個股: OSTK, KW, TGT, FG, GPS, PLAY, HAL, ZAYO
- 退出的個股: MDLZ, KHC, ZTS, CNDT, CL, CPB, K, GIS, CARS, SYNA
- 加倉的個股 ：URBN, LRCX, CBS, AEO, COL, AET, NXPI, SEDG, GM
- 減倉的個股： TWX, VIAV, EPC, TIVO, MODN, EQT, GSUM, ATGE, CHDN, CMCSA
STARBOARD VALUE
- 新進的個股: MLNX, CARS
- 退出的個股: ETSY, HPE, JACK, ILG, MBI, QTM
- 加倉的個股：TYPE, FCE/A, BMS, MAC
- 減倉的個股： BCO, EVHC, CTSH, BAX, DEPO, FTNT
TIGER GLOBAL
- 新進的個股: CRM, SWCH, CTRP, REDU, QD, SOGO, MDB
- 退出的個股: AWI, WB, ROKU, ATUS, JMEI, RYB
- 加倉的個股： APO, FB, ADSK, EDU, NOW, VXX, TAL
- 減倉的個股： PCLN, CHTR, TDG, NFLX, JD, AMZN, FLT, BABA, CMCSA, DPZ
THIRD POINT
- 新進的個股: ICE, NFLX, LEN, AET, XRAY, GD, MGM, SWN, PF, NEXA
- 退出的個股: BAC, TMUS, SHPG, MPC, ALXN, BMA, XELA
- 加倉的個股： GOOGL, SPGI, PAM, WP, MHK, VMC, GGAL, PE, DHR
- 減倉的個股： BAX, ANTM, BABA, TWX, NXPI, MAC, DWDP
TUDOR INVESTMENT
- 加倉的個股: FOXA, JPM, GIS, HD, AMTD, BSX, USB
- 退出的個股: TSN, VZ, SNI, AAPL, GPK, SHW, MHK, BIVV, DWDP, GD
- 加倉的個股： SPY, AET, WFC, ORCL, CSX, UNH, AGN, AVGO, ROST, TJX
- 減倉的個股：TWX, COL, EA, PYPL, VMC, PCLN, EBAY, CARS, DG
VIKING GLOBAL
- 新進的個股: TWX, NTES, TDG, TMO, PCAR, FANG, SYNH, TRV, PGR, LOW
- 退出的個股: DE, MA, FOXA, BAC, VZ, FLT, APC, JD, NWL, COG
- 加倉的個股： ANTM, PE, DPZ, UTX, AMZN, WFC, EFX, ADSK, RJF, XRAY
- 減倉的個股： GOOGL, V, CP, CRM, UNH, FB, UHS, JAZZ, GWPH, EQT
Stanley Druckenmiller、Coatue、Maverick 以及 PointState
『新聞來源／華爾街見聞』