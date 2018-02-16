「FAANG」風光不再？部分對沖基金拋售Facebook、Google

過年了，想不想看看去年第四季美國對沖基金買了點啥，賣了點啥？

新的一年開始了，美國「FAANG」（Facebook、Apple、Amazon、奈飛公司和谷歌母公司 Alphabe），還會是市場的寵兒嗎？最新公布的 13F 文件顯示，比如對沖基金 Stanley Druckenmiller、Coatue、Maverick 以及 PointState 賣出了 Facebook；Point72 以及 Maverick Capital 減持了 Google 母公司 Alphabe。

不過，蘋果公司的股票仍備受青睞。除了「股神」巴菲特旗下的波克夏海瑟威大比例增持蘋果公司外，Moore Capital Management 和老虎基金均增持了蘋果公司持股。

Facebook、Google 被減倉

Lone Pine Capital 減少了 Facebook 的倉位，賣出 63.2 萬股；增加了 77 萬股 Amazon，占到其持倉的近 5%；去年第四季買入了 59.8 萬股 Alphabet。

Maverick Capital 減少了 Facebook 和 Alphabet 的持股。Tiger Global 賣掉了 130 萬股 Netflix，持股市值 3.37 萬美元，減少了亞馬遜的倉位。

對沖基金 Stanley Druckenmiller、Coatue、Maverick 以及 PointState 均不同程度減持了 Facebook 持股。同時，Point72 以及 Maverick Capital 減少了 Google 的持股。

Apple、Netflix 股票受青睞

當然，並非所有對沖基金都在減持 FAANG，Moore Capital Management 增加了 90 萬股的蘋果公司股份，其對蘋果的持股市值高達 2 億美元。老虎基金增加了 Facebook 倉位，Appaloosa 則大幅增持了其蘋果公司持股，從第三季的 136 萬股增持至 460 萬股，增長超過三倍。

不只是對沖基金，據 13F 文件顯示，「股神」巴菲特旗下的波克夏海瑟威在去年第四季大幅增持蘋果 23.3%，至 1.653 億股，名義價值 280 億美元，晉升一位成為蘋果第四大股東。去年第三季，伯克希爾曾增持蘋果 390 萬股或 3%，可見第四季幾乎翻了十倍押注。

13F 文件顯示，對沖基金經理索羅斯購買了 247 萬股 Overstock 股票，目前升至 1.47 億美元，使其成為 Overstock 第三個股東，持股比例達到 9.9%。此外，監管文件還顯示，索羅斯基金管理公司第第四季清倉亞馬遜。

亞馬遜也成為對沖基金 Point72 第一重倉股，去年第四季增加了 12% 或 3.6 萬股，市值達 3.83 億美元。

此外，波克夏海瑟威新建倉以色列製藥巨頭 Teva 1890 萬股，後者盤後跳漲 11%。但大幅減持 IBM 94.5%，還剩持倉 205 萬股，幾近清倉。

Third Point 增持了 200 萬股的 Netflix。Third Point 在報告中確認加倉數百萬的 Pinnacle Foods, 有分析師稱這或許意味著該公司將被出售。

還值得關注的有，Baupost、Greenlight 和 Viking 加倉了 Time Warner。

以下為 ZeroHedge 總結的對沖基金倉位調整：

ADAGE CAPITAL

新進的個股: BKH, KR, TMUS, CE, XRAY, CW, EYE, OSK

退出的個股: CVS, PCG, DOV, STI, HAIN, POST, TXT, TJX, ALXN, DHR

加倉的個股：DE, AET, UTX, EMR, BURL, ES, JPM, BAC, MOS, BC

減倉的個股： C, CF, GE, TMO, ETN, TAP, GS, KHC, PBYI, DWDP

APPALOOSA MANAGEMENT

新進的個股: TMUS, CMCSA, MGM, PCG, VNTR, VST, CSX

退出的個股: PNC, WHR, KMI, CBS, HAIN, AMAT, GM, AERI, BTU, CHK

加倉的個股： QQQ, AAPL, MU, FB, BAC, XPO, AGN, BABA, ALLY

減倉的個股： WDC, GOOG, WPZ, OC, ETP, MHK, ALL, HUN, LU

BAUPOST GROUP

新進的個股: TWX

退出的個股: CDEV, CAR

加倉的個股： PXD, FOXA, FOX, CAH, MCK, AGN, ABC, QRVO, AMC, VRTV

減倉的個股： PBF, IMOS, FWP, ESRX

BERKSHIRE HATHAWAY

新進的個股: TEVA

加倉的個股： AAPL, BK, MON, USB

減倉的個股： IBM, GM, SNY, AAL, WFC

BLUE HARBOR

新進的個股: ZAYO, MIC, ON, LOGM, AXTA

退出的個股: FFIV, AGCO, DNB, LAZ

加倉的個股： MD, COMM, OTEX, FCE/A, ADNT, IWM, THS

減倉的個股： CLNS, MDRX, XLNX, SPY, WCC

BRIDGEWATER ASSOCIATES

新進的個股: PCG, CVS, CAH, PPL, EIX, CMG, ORCL, PG, LLY, IPG

退出的個股: KR, DVA, BWA, BIIB, INTC, VIAB, ILMN, TSN, NTAP, TXN

加倉的個股： WBA, CELG, MU, COST, HYG, LULU, GLD, TLT

減倉的個股： ESRX, M, DGX, DISCA, GE, KORS

CLINTON GROUP

新進的個股: MON, PPL, BCO, TSN, CCK, LLY, HDS, CELG, FRC, PYPL

退出的個股: DGX, TPR, CCL, BPOP, PRAH, AET, PTLA, PEP, CBRL, COTV

加倉的個股： BIO, EIX, AMGN, EME, WSO, TUP, MOH, LVS, HSY, VRTX

減倉的個股： MCD, CI, BA, FL, BAX, CAT, FIZZ, AGO, HUM, CC

COATUE MANAGEMENT

新進的個股: MSFT, VMW, NTES, CHTR, QD

退出的個股: SYMC, AMT, CRM, DATA,TWLO

加倉的個股： TWTR, SHOP, AVGO, AMZN, SNAP

減倉的個股： AAPL, FB, BABA, ATVI, EA

CORVEX MANAGEMENT

新進的個股: TWX, CHTR, BABA, NXPI

退出的個股: CTL, P, PAGP, SIG

加倉的個股： CMCSA, JBLU, FG, FB, TMUS

減倉的個股 EVHC, NOMD, GOOGL, EGN

DUQUESNE FAMILY OFFICE

新進的個股: EOG, WFC, BAC, DVN, APA, STMP, CXO, COG, TWX, X

退出的個股: PCLN, BABA, EA, C, EXPE, ATVI, LVS, IBB, CB, CELG

加倉的個股： NKTR, MSFT, AMZN, GOOGL, CRM, BIIB, WDAY

減倉的個股： CTRP, JD, PYPL, VALE, FB

ELLIOTT MANAGEMENT

新進的個股: MD, AKAM, UNIT, CVG, QEP, TDW, WIT

退出的個股: ECA, MPC, ADNT, RYAAY, WYN, MON, ACAD, EQT, GRA, ABG

加倉的個股： TCO, EGN, HES, ISBC

減倉的個股： AA, NRG, MITL, GPI, IMPV, SAH

EMINENCE CAPITAL

新進的個股: ELLI, MGM, MDLZ, PYPL, PZZA, EA, LEN/B

退出的個股: EXPE, BERY, STZ, KAR, FCE/A, RXN, CNNE, MAT, NKE

加倉的個股： IQV, USFD, EFX, WEN, CYBR, GPI, P

減倉的個股： ARRS, ANTM, JACK, IMPV, CBG, LQ, SPGI, MSTR, ICE, ZNGA

ENGAGED CAPITAL

退出的個股: THC, FNSR, DBD, DXCM, XPER

加倉的個股： CLS, NCR, IWM, BHE

減倉的個股： MED, CCRN

FIDELITY MANAGEMENT

新進的個股: DNLI, OPTN, ABEO, RYTM, ABLX

退出的個股: NVRO, LLY, NXTM, AXDX, SPA

加倉的個股： UNH, BDX, ABBV, SAGE, NKTR

減倉的個股： AMGN, MDT, BSX, CELG, AGN

GLENVIEW CAPITAL

新進的個股: NWL, AGN, CHTR, DLPH, MIK, ARMK, CAH, LYB

退出的個股: ZBH, NKE, TWTR, WYN, MGM, PX

加倉的個股 ：WBA, CVS, UHS, MCK, FDC, WP, TMO, FDX, EBAY, WMB

減倉的個股： ABBV, LOW, AAPL, HCA, AET, DNB, GOOGL, DWDP, CI, MTOR

GREENLIGHT CAPITAL

新進的個股: CEIX, TWTR, TWX, ESV, MDCO, JCP, KSS, BBY, W, SFLY

退出的個股: GDX, HPE, TSG, MON, TGNA, RAD, UHAL, CARS, FRED, TECD

加倉的個股： BHF

減倉的個股： GM, AER, TPX, CNX, MU, DDS, CNDT, CC, DSW

HIGHFIELDS CAPITAL MANAGEMENT

新進的個股: CMCSA, AMZN, AXTA, EXPE, AXP, MDLZ, GE, CERN, TCO, CHTR

退出的個股: TGT, KO, SUM, FE, EGN

加倉的個股： TWX, TEVA, HCA, SHPG, MON, CCE, PE, KR, H, NVDA

減倉的個股： FDX, BHGE, BEN, MAR, HDS, CTSH, MIK, IVZ, CVE, AMT

ICAHN ASSOCIATES

新進的個股: SD

加倉的個股： IEP

減倉的個股： PYPL, WBT, MTW

JANA PARTNERS

新進的個股: PTC, CMCSA, NOC, FB, IQV, TEVA, SYNH, EVHC, GWW, GM

退出的個股: UHS, DXC, CRM, UNH, NUVA, AXTA, SEM, DERM, ORCL, NUAN

加倉的個股： BLMN, DHI, FDC, PF

減倉的個股： LBRDK, EQT, DWDP, P, ZBH, MOH, ZAYO, CAG, TIF

LANSDOWNE PARTNERS

新進的個股: AMAT, MON, AAPL, MU, GRUB

退出的個股: HAS, BHGE, ACN, BABA, CMCSA, HON, SYY, AES

加倉的個股： TXN, C, AMZN, GOOGL, TSM, UTX, BTU, CAFD, HCC, UPS

減倉的個股： FB, PYPL, WDC, ADNT, ETN, DATA, CVE, PCLN, URI, CRM

LONE PINE CAPITAL

新進的個股: AMZN, CSX, GOOG, BLK, TDG, A, SE

退出的個股: CMCSA, EXPE, ICE, TMUS, AAP, WP

加倉的個股： BUD, ADBE, PYPL, EA, PCLN

減倉的個股： CHTR, AVGO, BABA, STZ, ATVI, WYNN, TV, MA, CRM, FB

LONG POND CAPITAL

新進的個股: LHO, BRX, AVB, BKD, DDR, NMRK, FPH, LEN

退出的個股: MAC, KRC, BXP, HLT, LQ, ATH, CLGX, CXP

加倉的個股： TCO, VER, JBGS, MSG, VNO, QCP, EQR, AIV, PGRE

減倉的個股： RPAI, DHI, SLG, SRC

MARCATO CAPITAL

退出的個股: GT, SFLY, AVT, LQ, HMTV

加倉的個股： DECK, ITRI, RYAM, RCII, FG, HZN

減倉的個股： IAC, BID, AIR, DXC

MAVERICK CAPITAL

新進的個股: SCHW, WP, BTI, COMM, CIEN, ABEV, ETSY, SEAS, SKX, YUM

退出的個股: NWL, PFE, QCOM, FIS, CMCSA, VMC, JACK, CI, DPZ, WMT

加倉的個股： MSFT, ADBE, TAP, TMUS, LOW, BUD, MGM, V, AEO, KSS

減倉的個股： SABR, STZ, WCN, GOOG, DWDP, FB, SHPG, FLT, UHS, LVS

MOORE CAPITAL

新進的個股: PX, COF, SYF, NTES, AZO, BPOP, BURL, CBS

退出的個股: JPM, DPZ, IT, ORCL, SBAC, CDEV, QTS, MA, PEP, RACE

加倉的個股： AAPL, MSFT, APC, VOYA, EQIX, TWX, GDS, SIVB, CCI, EDU

減倉的個股 IWM, BAC, GM, BABA, AMZN, LOW, MS, F, XLU

OMEGA ADVISORS

新進的個股: HUM, WFC, CBS, GLD, CX, GLPI, MYL, NYCB, C

退出的個股: AIG, ETP, AET, NRZ, CVA, SHLM, BERY, INCY, ATH, CTLT

加倉的個股： AMCX, SHPG, PE, UAL, HES, NBR, SBGI, ASH, ADBE

減倉的個股： BLL, AER, FDC, PYPL, LORL, I, HRG, DWDP, OEC

PAULSON & CO

新進的個股: SNI, CTL, VIAB, FOX, NMRK, HAIN, DISCK, CAVM, AET

退出的個股: TEVA, RLGY, CPN, EQT, S, CIEIQ, LOXO, HUN

加倉的個股 ：NXPI, HZNP, MON, COL, KMDA, TWX

減倉的個股： MNK, AGN, SGYP, DISH, TMUS, VST, SHPG, XCRA

PERSHING SQUARE

新進的個股: NKE

加倉的個股： MDLZ

POINT72 ASSET MANAGEMENT

新進的個股: REGN, H, BUD, MDT, AMAT, IBM, LRCX, OXY, DIS, AZO

退出的個股: SHW, ORCL, AGN, HSIC, PCAR, XRAY, MRK, TPX, BLK, AAPL

加倉的個股： APC, CMCSA, FOXA, FDC, MYL, TTWO, V, MU, AMZN, GM

減倉的個股： TWX, DHR, GOOGL, PE, BA, AVGO, TSN, BABA, FB

POINTSTATE CAPITAL

新進的個股: EA, LOMA, FOXA, MYL, AET, UNP, ALLY, ESRX, PAGP, QCOM

退出的個股: C, MGM, CSX, STZ, BABA, TMUS, CCI, BTU, SBAC, DAL

加倉的個股： ECA, LNG, DVN, NKTR, TRGP, BIIB, AMZN, AVGO, AMT, CRM

減倉的個股： FB, COG, GOOGL, MSFT, DWDP, BAC, ADBE, PX, CMCSA

RENAISSANCE TECHNOLOGIES

新進的個股: GOOG, CVX, PCLN, CVS, MPC, LEN, CCL, UPS, INCY, CXO

退出的個股: NKE, MU, WFC, MO, AIG, BAC, JPM, ABBV, KMB, ADSK

加倉的個股： XOM, BDX, IBM, PM, GE, VRTX, ALGN, COST, BMY

減倉的個股： MDT, NFLX, GILD, NTES, NVDA, MRK, INTU, FDX, GOOGL, MA

SACHEM HEAD CAPITAL MANAGEMENT

新進的個股: TWX, LOW, FB, YNDX

退出的個股: GOOGL, NXPI, CAR, TSRO, ADSK

加倉的個股： CDK

減倉的個股： CMCSA, WP, MSFT, CRM, SHPG

SOROS FUND MANAGEMENT

新進的個股: OSTK, KW, TGT, FG, GPS, PLAY, HAL, ZAYO

退出的個股: MDLZ, KHC, ZTS, CNDT, CL, CPB, K, GIS, CARS, SYNA

加倉的個股 ：URBN, LRCX, CBS, AEO, COL, AET, NXPI, SEDG, GM

減倉的個股： TWX, VIAV, EPC, TIVO, MODN, EQT, GSUM, ATGE, CHDN, CMCSA

STARBOARD VALUE

新進的個股: MLNX, CARS

退出的個股: ETSY, HPE, JACK, ILG, MBI, QTM

加倉的個股：TYPE, FCE/A, BMS, MAC

減倉的個股： BCO, EVHC, CTSH, BAX, DEPO, FTNT

TIGER GLOBAL

新進的個股: CRM, SWCH, CTRP, REDU, QD, SOGO, MDB

退出的個股: AWI, WB, ROKU, ATUS, JMEI, RYB

加倉的個股： APO, FB, ADSK, EDU, NOW, VXX, TAL

減倉的個股： PCLN, CHTR, TDG, NFLX, JD, AMZN, FLT, BABA, CMCSA, DPZ

THIRD POINT

新進的個股: ICE, NFLX, LEN, AET, XRAY, GD, MGM, SWN, PF, NEXA

退出的個股: BAC, TMUS, SHPG, MPC, ALXN, BMA, XELA

加倉的個股： GOOGL, SPGI, PAM, WP, MHK, VMC, GGAL, PE, DHR

減倉的個股： BAX, ANTM, BABA, TWX, NXPI, MAC, DWDP

TUDOR INVESTMENT

加倉的個股: FOXA, JPM, GIS, HD, AMTD, BSX, USB

退出的個股: TSN, VZ, SNI, AAPL, GPK, SHW, MHK, BIVV, DWDP, GD

加倉的個股： SPY, AET, WFC, ORCL, CSX, UNH, AGN, AVGO, ROST, TJX

減倉的個股：TWX, COL, EA, PYPL, VMC, PCLN, EBAY, CARS, DG

VIKING GLOBAL

新進的個股: TWX, NTES, TDG, TMO, PCAR, FANG, SYNH, TRV, PGR, LOW

退出的個股: DE, MA, FOXA, BAC, VZ, FLT, APC, JD, NWL, COG

加倉的個股： ANTM, PE, DPZ, UTX, AMZN, WFC, EFX, ADSK, RJF, XRAY

減倉的個股： GOOGL, V, CP, CRM, UNH, FB, UHS, JAZZ, GWPH, EQT

Stanley Druckenmiller、Coatue、Maverick 以及 PointState

『新聞來源／華爾街見聞』