對沖基金的「逆襲」：資金流入創金融危機以來最好開局

摘要：對沖基金正重新獲得投資者的寵愛。eVestment 數據顯示，今年 1 月有超過 140 億美元資金流入對沖基金，這一數字已經是去年全年流入對沖基金資金總額的一半，相比之下，2016 年全年對沖基金凈流出 1116.4 億美元。

央行貨幣政策逆轉、市場波動性回歸等因素有望令對沖基金重新獲得投資者的寵愛。

據數據提供商 eVestment，今年 1 月有超過 140 億美元資金流入對沖基金，這一數字已經是去年全年流入對沖基金資金總額的一半，創下金融危機以來的最好開局。

相比之下，2016 年全年對沖基金凈流出 1116.4 億美元。

實際上，自金融危機以後，隨著央行採用非常規貨幣政策向市場注入大量流動性後，以交易所交易基金 (ETF) 為代表的被動投資迅速崛起，成為市場的一股主導勢力，而對沖基金等主動投資基金由於費率高且表現平平而日漸式微。

分析認為，隨著央行們開啟貨幣政策正常化，減少對市場的干預，市場波動性將回歸，這將增加對沖基金的優勢，使它們重獲投資者青睞。

具體來看，採用全球宏觀策略 (Global Macro Strategy) 的對沖基金 1 月獲得 68.7 億美元凈流入，幾乎抵消了去年第第四季 71.7 億美元的資金外流。據 eVestment, 宏觀策略是 1 月表現最好的對沖策略之一，回報率為 3.53%。

押注各類固定收益資產的定向信貸策略 (Directional Credit Strategy) 吸引了 36.2 億美元凈流入。該策略為 1 月表現最差的對沖基金策略，回報率僅為 0.56%，去年全年回報率為 5.29%。

採用多空策略 (Long/Short Strategy) 的對沖基金 1 月凈流入 41.6 億美元。這種策略通過買進一部分股票並賣出另一部分股票以達到控制風險的目的。據 eVestment 使用這種策略的對沖基金今年 1 月回報率為 2.71%，去年全年回報率為 12.7%，也僅為同期標普 500 指數漲幅的一半。

波動性回歸之下 對沖基金業績逆襲

2 月初，美股迎來深度回調，主要股指從高位快速下跌近 10%，衡量市場波動性的「恐慌指數」VIX 快速飆漲，九年來首次突破 50。

這對於在平靜市場中無法施展優勢的對沖基金來說是一場夢寐以求的變化。

據華爾街日報，對沖基金 Caxton 首席執行官 Andrew Law 在致投資者信中寫道：「金融危機以來對市場具有廣泛影響力的大多數條件正在發生變化，有些已經是完全改變了。」

Law 表示，環境的改變將創造機會。如果當前變化繼續下去，未來殖利率曲線將會變得陡峭，市場波動性將加大。

Caxton 旗下的宏觀策略基金去年全年損失了 13.3%。但截至 2 月 16 日，該基金盈利 5.4%，同期標普 500 漲幅僅為 2.2%。

今年 1 月，對沖基金行業綜合指數（HFRI Fund Weighted Composite Index）上漲 2.8%，是 2006 年以來最好的開年成績，也是 2010 年 12 月以來的最大單月漲幅。

美國對沖基金研究公司 HFR 總裁 Kenneth J. Heinz 曾表示，對沖基金獲得如此表現的背景是：全球股市、匯市、大宗商品市場、固定收益市場的波動性開始抬頭，同時全球通膨預期也集體走高。2018 年剩下的時間裡，對沖基金將繼續在波動性有所回升的市場環境中運行，美國稅改、基礎設施建設支出擴張、貨幣政策、企業併購等因素都將對這一年的市場構成影響，也很有可能促成對沖基金行業越來越好的表現。

目前，美國對沖基金行業總體規模達到 3.2 兆美元左右。接下來美國股市的走向無疑將成為對沖基金業績的重要風向標。

『新聞來源／華爾街見聞』