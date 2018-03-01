觀光產業處結構調整期 今年定調海灣旅遊年 衝來台人數續成長

交通部觀光局今 (1) 日舉行 2018 年觀光節慶祝大會，交通部次長范植谷表示，去年推動「生態旅遊年」讓台灣觀光更具在地特色和永續發展概念，今年則定調為「海灣旅遊年」，透過「本島 + 離島」的觀光模式發揮旅遊加乘體驗。去年來台觀光旅客為 1074 萬人次，今年力拚創高 1086 萬人次。

觀光局指出，觀光產業是台灣產業結構調整的重要關鍵產業，去年啟動「Tourism 2020：台灣永續觀光發展方案」，以「開拓多元市場」和「推廣國民旅遊」為兩大目標，推動來台旅客連續 3 年破千萬人次，國內旅遊也持續往 2 億人次目標努力。

據交通部統計，去年來台觀光旅客為 1074 萬人次，今年目標續創新高 1086 萬人次，其中，新南向國家來台觀光人次已達 228 萬人次，今年可望繼續提升至 240 萬人次。

國內已有業者看好離島發展，大手筆投入離島新飯店開發案，日前承億文旅集已宣布攜手鳳凰旅行社和高雄建商鑫富都建設，三者共集資砸下 5 億元將在小琉球白沙觀光港第一排，打造台灣首家離島休閒文創飯店，鎖定均價 7500 至 8000 元間的高端客群，預計明 (2019) 年下半年營運。

至於針對部分地區旅館呈供需失衡並有待售的情形，觀光局認為，旅館經營易手有許多原因，如經營方向或品牌定位上有所調整，但的確，近年來新業者加入旅館經營市場也影響住用率。

依統計數據顯示，去年觀光旅館住宿旅客人數達 1210 萬人次，年增 1.43%，國內旅客共 544.36 萬人次，年增 8.67%。

而外籍住宿旅客中，日本成長 0.97%、韓國成長 29.16%、馬來西亞成長 4.18% 及其他亞洲地區成長 13.4% 等，觀光局說明，在開拓不同客源市場上已見成效。

觀光局認為，不同客源住宿選擇的差異和新增旅館的加入，都有可能帶來旅館的重組。