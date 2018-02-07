〈友達法說〉彭双浪：供過於求恐成新常態 今年具挑戰但又充滿期待

友達 (2409-TW) 今 (7) 日召開法說會，董事長彭双浪指出，由於中國面板廠這 2 年大肆擴充產能，總體產能已超過韓國、日本及台灣，純從產能供給來看，有可能讓供過於求變成新常態，但他認為，今年對面板業來說是具挑戰但又充滿期待的一年，友達將持續朝優化產品組合，生產高附加價值及高性價比產品發展，維持長期穩定獲利。

彭双浪表示，從挑戰面來說，中國面板廠在這 2 年大肆擴充產能，陸續還有建廠計畫不斷公告，中國總體產能已超過韓日台，純從產能供給來看，有可能讓供過於求變成新常態。

另一個挑戰，則是來自新的顯示技術，AMOLED 在手機占比不斷攀升，因此還是要謹慎看待，最近廠商新推出的高端手機銷售，並未因搭載 OLED 而有特別好的情況，彭双浪認為，AMOLED 手機也不是刺激手機銷售的萬靈丹。

至於 MicroLED 技術則相當受到期待，彭双浪指出，不管是 TFT 或是 LED，在台灣都是相當成熟的產業，MicroLED 對台灣面板業來說，是機會但是還有相當多的挑戰。

他強調，今年是一個好的時代，值得期待，第一個是尺寸大型化，電視解析度逐漸推升，今年 8K 電視也會進入市場，品牌基於差異化及維持利潤的考量，將積極推展更大尺寸更高解析度、高規格的電視，隨著新產能開出，包括友達下半年 8.5 代新產能推出，都將增加大尺寸面板供應量。

手機部分，去年 18:9 全螢幕已經大量在市場上推出，並成中高手機主流規格，加上異形切割導入，及手機面板往 19 點多比 9 推動，將推升手機尺寸往 5.5、5.6 發展，螢幕面積可望比之前的 16:9 大超過 20%。

彭双浪表示，因為各種應用包含很多商業用途都往大尺寸發展，對面板需求也會增加，可消耗更多的產能，今年預計電視尺寸成長，將超過 1 吋以上。

第二個期待，則是數位轉型，整體數位轉型浪潮在全球各行業都在發生，彭双浪舉例，印度客戶說不只大型商店，現在連小雜貨店也想要加裝數位看板跟 POS 系統，因為想要掌握消費者的大數據資料；工業電腦客戶也說，因應工業 4.0 智慧製造，現在很多客戶希望在工具機上加裝顯示器，做人機介面，還有更多數位轉型趨勢，包含工控、商用、車用的產品，這是過去幾年友達著墨非常多的部分。

他指出，隨著工控、商用、車用產品高度客製化，少量多樣，進入門檻提高，客戶看中友達的可靠性及長期供貨能力，這幾年友達也放相當多資源在這裡面，所以說今年是最好也是最具挑戰的一年，對友達來說，看到很多機會，當然也看到很多挑戰，將確實掌握每一個轉機，持續來做 TFT 產業優等生。

彭双浪強調，友達不跟中國面板廠拚經濟及產能規模，希望透過優化產品組合，生產高附加價值及高性價比產品，從面板提供者轉型成為顯示器解決方案廠商，維持公司長期穩定獲利。

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