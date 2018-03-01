上海2月新建商品住宅成交環比減少近六成

2月是樓市傳統淡季，市場成交進一步縮量。上海中原地産最新統計數據顯示，上海2月新建商品住宅成交面積為20.4萬平方米，環比減少59.2%，同比減少43.8%。該成交量也是2012年以來月度交易最低值。

由于農曆新年因素，整個2月份成交呈現前高後低走勢，尤其是月中過年期間，一周交易量僅1.5萬平方米。假期因素影響消除後，市場成交有恢複性增加，但也僅為2.5萬平方米/周。雖然成交處于低位，但是對比2017年農曆新年的交易，今年春節期間市場交易略有增加。

從交易産品來看，剛需以及剛改占重要比例。上海中原地産統計數據顯示，2月上海成交面積排名前十的項目中有3個是均價低于3萬元/平方米的剛需，其餘多為均價3-5萬元/平方米的首次改善産品。受低價位産品成交活躍影響，當月均價為42544元/平方米，環比下跌1.8%。

據上海中原地産統計，2月上海入市面積為9.6萬平方米，環比減少78.2%，同比減少66.4%。值得關注的是房企在推盤上較為積極，比如供應最大的項目，崇明的泰禾大城小院，入市面積超過4萬平方米，供應套數則達到422套。此外，自去年10月以來，市區内環内供應較少，2月靜安江甯路板塊“靜安康鑫家園”入市打破僵局。

上海中原地産市場分析師盧文曦認為，今年農曆新年比較晚，造成整個2月份交易特别清淡。而節後就將馬上進入3月份，房企的工作節奏在提速。當前樓市調控基調不變，市場有較為穩定的預期，從入市項目來看，價格上有較高親和力，在供應推動下，3月的小陽春行情或將如期而至。

來源：中國證券網

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