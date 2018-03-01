美官員匿名：庫許納「稚嫩無知」 恐遭中國等4國操控

消息人士透露，總統川普的女婿兼白宮高級顧問庫許納接觸政府機密文件的權限被降級，他現已不能再取得及閱讀政府的最高機密文件，包括最受珍視的美國情報報告「總統每日簡報」。

據報白宮幕僚長凱利對不按照規矩辦事、直達天庭的川普女兒伊凡卡和庫許納不滿，藉加強接觸機密紀律向庫許納「開刀」，變相對他削權。

《星島日報》報導，37 歲的庫許納 (Jared Kushner) 一向受川普器重，2016 年大選年替川普助選。川普去年 1 月上任後，委任他為白宮高級顧問，他在白宮顧問群中地位最高。過去 1 年多，他可以出席每天的情報簡報會及接觸最高機密文件。但這個安排只是臨時性質，他一直只擁有接觸最高機密文件的臨時安全許可 (security clearance)。

據報庫許納接觸最高機密的安全許可，已在上周末被撤銷。庫許納的律師和 2 名不願公開姓名的消息人士周二 (27 日) 均證實，他已喪失接觸「最高機密 / 敏感隔離資訊」權限。現在，他只可以接觸和閱讀一些機密程度較低的文件，不可以再閱讀最受珍視的情報報告「總統每日簡報」。

川普在與澳洲總理特恩布爾 (Malcolm Turnbull) 的聯合記者會上被問及此事時，語帶玄機地說：「交由凱利解決，他會做出正確決定，這點我毫不懷疑。」川普可以恢復庫許納的安全許可，但他交由凱利決定。

周二的消息觸發川普的支持者廣泛猜測，庫許納可能很快會離開白宮，參與川普 2020 年競選連任的團隊。

分析家說，庫許納喪失「最高機密 / 敏感隔離資訊」權限，是否還可以在白宮事務上參與決策，擔任白宮內部權力掮客與協商中東和平的能力，令人懷疑。庫許納強烈建議華府加強支持以色列總理內塔尼亞胡政府，他在內塔尼亞胡訪美前數天被削權，可能對美國的中東政策產生影響。

白宮幕僚長凱利 (John Kelly) 早前下令檢討官員接觸機密資料的制度，收緊權限。消息人士透露，庫許納的妻子、同樣擔任白宮高級顧問的第一女兒伊凡卡 (Ivanka Trump) 接觸高度機密資料的權限，同樣受到質疑。有傳聞指她與凱利不和。

退役四星上將凱利過去治軍甚嚴，他擔任白宮幕僚長以來，就不時傳出他對不按照規矩辦事、直達天庭的伊凡卡夫婦有意見。

白宮幕僚長凱利對不按照規矩辦事、直達天庭的川普女兒伊凡卡和庫許納不滿。 (圖：AFP)

香港《文匯報》綜合外電消息，過去庫許納在白宮具頗大影響力，領導美國創新辦公室 (OAI)，主導研究縮減政府部門規模，亦參與推進中東和平和美日、美中關係。

白宮上月爆出醜聞，幕僚秘書波特被指涉嫌家暴辭職後，傳媒揭發他在白宮任職一年間，一直只通過臨時背景審查，沒完成所有審查程序。白宮幕僚長凱利其後推出新指引，要求在去年 6 月 1 日前開始背景審查、但至今仍只通過臨時審查的職員，不得接觸機密情報，估計庫許納因而受影響。

此外，有美國現任與前任官員表示，包括中國在內至少 4 個國家的官員曾私下討論，如何利用庫許納複雜的商業安排、財務困難與外國政策經驗不足來操控他，以便從中獲得好處。

《華盛頓郵報》周二報導，知悉情報報告的現任與前任官員說，討論如何左右庫許納以獲得好處的國家，包括阿聯酋、中國、以色列及墨西哥。

由於事情敏感，這些官員是匿名發言。他們說，不清楚這些國家是否已將討論付諸行動，但庫許納與特定外國政府官員之間的聯繫，已讓白宮內部起了疑心，也是他無法取得永久安全許可的原因。

白宮國家安全顧問麥克馬斯特 (HR McMaster) 得知，庫許納曾與外國官員聯繫，沒有透過國家安全會議協調或提交正式報告。現任與前任官員披露，外國官員與庫許納會談時談論的議題，以及他們對庫許納弱點的觀察，是麥克馬斯特在每日情報簡報中提到的主題。

他們說，從庫許納接下白宮職位開始，白宮內部就認為，他缺乏執政經驗與出現商業債務，可能遭外國政府利用。一名前白宮官員說，白宮官員擔憂庫許納與外國官員會談時「稚嫩無知，遭到設局」。部分外國官員說，他們只想直接跟庫許納而非經驗老道的人員協商。