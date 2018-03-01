A股本益比有多高？360自美下市再借殼上市A股 身價大漲112億美元

三六零安全科技公司的董事長周鴻禕，將公司於紐約證交所下市，並在大陸 A 股借殼上市後，個人身價因此大漲 112 億美元。

三六零安全科技公司 (601360-CN) 前身為奇虎 360 科技公司，在 2016 年 7 月以每股 77 美元，約 90 億美元的市值從紐約證交所下市。將公司搬回中國後，2017 年 11 月 2 日，A 股上市公司江南嘉捷電梯公司 (601313-CN) 發佈資產重組公告，披露了三六零科技公司重組上市的方案。

週三 (2 月 28 日)，江南嘉捷正式更名為三六零，三六零公司股價當天開盤漲 3.84％，總市值曾一度達到 4442 億元人民幣，位居 A 股第 13 位；但最終以下跌 10％收盤，上海證券交易所綜合股價指數則是下跌 1％。

儘管如此，中國股市對於科技公司的高估值，仍然成為吸引企業前往 A 股掛牌的原因之一，交通銀行國際控股有限公司的分析師 Sun Mengqi 表示：「中國與美國的本益比差距可能會很大。」

根據上個月的收購計劃，周鴻禕持有奇虎 360 的 23% 股份，為直接持有與透過天津齊信智誠科技公司以及天津中信投資公司持有總和，公司發言人 Yue Jing 拒絕評論周鴻禕的資產淨值。

該公司 2016 年的收入為 99 億元人民幣 (約 16 億美元)，高於去年的 94 億元人民幣。 其大部分銷售來自在線廣告，其中大部分推播給購買防病毒產品的用戶。

周鴻禕並不是第一個走後門的科技巨頭，億萬富翁江南春的分眾傳媒在 2013 年，以 37 億美元的股權收購進行私有化，並在兩年後於深圳重新上市，而該公司市值因此膨脹至 290 億美元。