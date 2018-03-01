看準資金潮 銀行紛推外幣優存方案 美元存款利率上看2%

農曆春節過後，為迎接回籠錢潮，除了土銀延長外幣優利定存優惠期限外，包括渣打銀行、中信銀行均宣布推出新春外幣優利方案，其中渣打銀行美金定存最高 2% 年利率，中信銀利率則最高 1.86%。

目前市面上美元定存方案中，渣打銀行新春推出 12 個月美金定存有 2% 年利率優惠，最低起存金額 3 萬美元，而偏好天期較短的客戶，則有 3 個月和 6 個月天期分別享 2% 和 2.1% 的年利率優惠；至於中信銀也推出 12 個月美金定存 1.86% 年利率優惠，最低起存金額僅要 2000 美元，門檻相對較低，上述優惠期限均在 3 月 31 日止。

至於土地銀行美元外匯定期存款優存專案，民眾網銀辦理，只要單筆美元 1000 元，可享有 6 個月以上年利率 1.8% 的高利美元定存，優惠專案期限延長至 3 月 31 日止；若民眾由臨櫃辦理，以新臺幣結購外幣存款、他行外幣匯入匯款等新資金達美元 10 萬元以上，則有 6 個月、9 個月及一年年利率 2% 的高利美元定存。

而臺企銀美元高利定存優利專案，單筆達 3000 美元（含）以上的定存 3 個月期年息 1.7%、6 個月及 1 年期年息 1.8%，優惠期間至 6 月 30 日。

渣打銀行個人金融事業處負責人林素真表示，農曆春節過後為銀行客戶理財高峰期，因客戶手邊有較多資金，可進行紅包或年終獎金理財配置，而銀行推出的新台幣及美元高利定存方案，適合客戶年後依據其風險屬性，選擇將資產配置新台幣或主流外幣美元等，達成分散市場風險，穩健累積收益的年度理財目標。