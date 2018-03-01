【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週三下跌，加息擔憂及油價走弱拖累大市。道瓊斯指數下跌 1.5% 至 25,029 點； 標準普爾指數下跌 1.1% 至 2,714 點；納斯達克指數下跌 0.8% 至 7,273 點。美國今天將公佈多項經濟數據。

油價週三下跌，因 EIA 公佈的數據顯示美國原油庫存增幅超預期，紐約 4 月期油下跌 2.2% 至每桶 61.64 美元。金價微跌，紐約 4 月期金微跌 0.1% 至每盎司 1,317.9 美元。

香港和內地股市週三下跌，或與外圍股市走弱及中國製造業 PMI 差於預期有關。消費股普遍逆市微升；石油、黃金和內銀股跌幅較大。個股方面，香港交易所（388.HK）公佈 2017 年股東應佔溢利按年上升 28.3%，股價下跌 2.0%；銀河娛樂（27.HK）公佈 2017 年股東應佔溢利同比大升 67.2%，股價下跌 1.2%；希慎（14.HK）公佈 2017 年基本股東應佔溢利按年微增 5.1%，股價上升 1.8%；理文造紙（2314.HK）公佈 2017 年股東應佔溢利同比大增 76.1%，股價下跌 2.9%。恒生指數下跌 1.4% 至 30,845 點，國企指數下跌 2.1% 至 12,382 點，香港股市成交金額減少 1.7% 至 1,353 億港元。上證綜合指數下跌 1.0% 至 3,259 點， 滬深兩市成交金額下跌 7.7% 至 4,238 億元人民幣。

◆ 行業及公司新聞

◇ 思捷環球（330.HK）公佈 2018 財年上半年（截止 2017 年 12 月 31 日）業績，收入為 80.4 億港元，同比減少 3.4%，而由於錄得商譽及客戶關係減值共 7.9 億港元，加上稅項支出按年增加 7,900 萬港元，股東應佔虧損為 9.5 億港元（去年同期為 6,100 萬港元溢利）。公司預期 2018 財年下半年銷售效益發展的不確定性、毛利率維持與上半財年水平、繼續削減大部分成本項目、及資本開支與上半年財年接近。

◇ ASMPACIFIC (522.HK) 公佈 2017 年業績，收入為 175 億港元，同比增長 23.0%，而受惠於毛利率改善、一次性收益按年增加、及有效稅率下降，股東應佔溢利同比大增 92.3% 至 28.2 億港元。建議派發末期股息每股 1.3 港元。公司預期 2018 年第 1 季收入將錄得高單位數至低雙位數百分比增長。現價相當於 16.3 倍 2017 年市盈率。

◇ 理文化工（746.HK）公佈 2017 年業績，收入為 29.7 億港元，同比大增 63.9%，而受惠於毛利率上升、匯兌淨收益增加、及有效稅率下降，股東應佔溢利按年急增 2.3 倍至 7.0 億港元。建議派發末期股息每股 0.2 港元。現價相當於 7.8 倍 2017 年市盈率。

◇ 華章科技（1673.HK）公佈 2018 財年上半年（截止 2017 年 12 月 31 日）業績，收入為 2.4 億元人民幣，同比增長 20.7%（主要由環保產品及支援服務帶動），而受惠於毛利率上升及費用率下降，股東應佔溢利按年大增 54.4% 至 2,204 萬元人民幣。

◇ 新高教（2001.HK）公佈 2017 年業績，收入為 4.1 億元人民幣，同比增長 21.5%，而受惠於其他收益及增益大幅增長及費用率下降，核心股東應佔溢利按年急增 1 倍至 2.6 億元人民幣。建議派發末期股息每股 0.025 元人民幣。現價相當於 21.9 倍 2017 年核心市盈率。

◇ 太平洋航運（2343.HK）公佈 2017 年業績，營業額為 14.9 億美元，同比增長 36.8%，而受惠於收入增長、毛利率改善及其他開支減少，公司成功扭虧為盈錄得股東應佔溢利 361 萬美元。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)