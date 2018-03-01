2018胡潤富豪榜出爐，騰訊馬化騰躍華人首富，恆大主席許家印居次

【財訊快報／陳孟朔】路透報導，胡潤研究院週三發布《2018 胡潤全球富豪榜》，大中華區以 819 位十億美元富豪入榜，第三年領先於美國。騰訊 (0700.HK) 董事會主席馬化騰成為全球華人首富，中國恆大 (3333.HK) 主席許家印和香港恆基兆業 (0012.HK) 創始人李兆基緊追其後，分居第二和第三位。這是胡潤第七年公布全球富豪榜，今年全球十億美元富豪共有 2,694 人，較上年增加 437 位；其中，美國有 571 位，印度以 131 位富豪超越德國重回第三。微軟創始人比爾．蓋茲失去全球首富寶座，亞馬遜創始人貝佐斯取而代之，以 7,750 億元人民幣財富居首，去年財富增長 71%，受惠亞馬遜股價大漲七成。



比爾．蓋茲今年財富增長 11% 至 5,700 億元，下滑至第三名，部分因為去年蓋茲向其基金會捐贈價值 46 億美元的微軟股票，五年來首次錯失全球首富的桂冠。股神巴菲特保持第二位，財富增長 31% 達 6,450 億元，成為越過 1,000 億美元財富大關的第二人。



胡潤百富董事長兼首席調研員胡潤表示，「中國經濟的繁榮，美元疲軟加上美國的減稅政策，促使十億美元富豪數量打破新的紀錄。我估計全球十億美金富豪人數已達到 6,000 人。」



科技行業仍然是全球十億美金富豪的主要財富來源，房地產業超過製造業，位居第二；投資行業排名第四。房地產是大中華區十億美金富豪的主要財富來源，其次是製造業和科技行業。



在大中華區，馬化騰以 2,950 億元財富名列全球第 15 位，較上年上升 23 位。許家印以 2,600 億元財富名列全球第 20 位，較上年上升 78 位；90 歲的李兆基以 2,150 億元財富位列大中華區第三，全球第 25 位，比去年上升 9 位。



阿里巴巴主席馬雲家族以 2,000 億元財富居大中華區第四，全球 26 位，較去年下降 6 位。碧桂園 (2007.HK) 副主席楊惠妍和香港長江和記 (0001.HK) 主席李嘉誠分列大中華區第五、第六位。



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