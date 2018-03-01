財新中國2月製造業PMI升至51.6，為去年8月以來新高，經濟仍具韌性

【財訊快報／陳孟朔】在中國 2 月官方製造業採購經理人指數 (PMI) 意外急降至 50.3，為 19 個月以來最低後，民間公布的數據則傳達出不同的訊息，財新中國 2 月製造業 PMI 指數小幅上升至去年 8 月以來的半年新高，連續九個月處於擴張。路透報導顯示，在 2 月期間，新出口訂單雖有所回落，但整體新業務總量仍有所上升，信心指數也升至 11 個月最高。整體來看中國製造業仍延續小幅擴張態勢，國內經濟仍具韌性。



財新 / Markit 週四聯合公布，經季節性調整的 2 月中國製造業採購經理人指數 (PMI) 為 51.6，略高於上月的 51.5 和路透調查預估中值 51.3，為去年 8 月以來最高，平了當時 51.6 的紀錄，也是去年 2 月觸及 51.7 以來的高位。



財新智庫莫尼塔宏觀研究主管鐘正生指出，「總體來看，產出和就業指數均有所下降，新訂單指數小幅上升，反映出需求穩定，略強於產出。成品庫存和採購庫存指數顯示製造業擴張的幅度有所增加，也反映出企業正在積極準備 3 月份的開工。3 月製造企業開工後的需求方面是否會增強，是決定 2018 年中國經濟發展方向的關鍵因素；中國經濟的韌性目前仍將延續。」



反觀，中國國家統計局和物流與採購聯合會 (CFLP) 週三聯合公布，宏觀經濟先行指標 --2 月官方製造業採購經理人指數 (PMI) 降至 50.3，為 2016 年 7 月觸及 49.9 以來最低，明顯低於分析師預估的 51.2 均值，亦低於 1 月的 51.3，但仍寫下官方製造業 PMI 連續 19 個月處於擴張區間的紀錄。



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