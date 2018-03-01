【大慶證券】投顧盤前－美升息擔憂再起 台股外資是關鍵

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盤勢分析

美股四大指數連續兩日開高走低，主要原因在於市場反應今年可能升息超過三次的預期心理。聯準會主席鮑威爾於國會聽證會上暗示，由於目前經濟成長強勁，加上稅改刺激，因此近期金融環境收緊不會嚴重壓制經濟前景、就業和通膨，預計將進一步漸進式升息，有利實現聯準會的通膨和就業目標，換言之，鮑威爾認為目前升息的步調正確，也讓市場解讀升息次數可能超過三次，在聽證會後，從利率期貨顯示聯準會 3 月升息的機率高達 97%，2018 年有 57% 的可能性升息三次。從鮑威爾較偏鷹派的言論來看，若短線美 10 年期公債殖利率將進一步上升，將間接影響股市的表現，不過若從科技股已經收復先前 2 月初的起跌點來看，在沒有新利空的狀況下，研判美股短線震盪後仍將有機會再挑戰前高壓力，不過一旦科技股指數季線再失守，就要留意可能拉回探底的危機。

亞股連二日都壓回，主要就是反應美股短線走跌的狀況，尤其美股昨日再度演出殺尾盤的走勢，短線對於亞股來說仍將構成壓力，由於目前市場擔憂升息的狀況再起，因此短線須特別留意外資在亞股的動向，一旦外資開始持續賣超且亞幣明顯出現貶值，則暗示二月初的大跌走勢可能再度出現，除亞股受到影響外，台股也會遭到波及，目前台幣觀察 29.6 兌一美元位置，一旦貶破，投資人在資金水位的控管上就須更為嚴格。

台股週二開高走低，早盤雖然在美股激勵下開高，但隨即在上方壓力出籠下使漲幅收斂，收在 10815 點，成交量 1397 億。技術面來看，台股近日隨美股強彈，順利收復 2/6 長黑，惟目前上方有 2/6 跳空缺口及月線壓力，且外資態度依舊偏向觀望，周二外資雖期貨多單加碼 1174 口，但現貨賣超 20 億，在上方壓力加上外資觀望下，指數短線來到壓力區震盪相當正常，在局勢未改前，研判多空短線將在 10761~10946 區間交戰。從盤面來看，個股表現居多，如 LED 驅動 IC 廠聚積、光學類股的亞光… 等，另外，先前上漲的盛群、新唐、甚或是造紙類股等，週二漲幅均有回吐，顯示在指數遇壓震盪之際，操作上不宜追高，以位階低、法人偏多以及具題材個股為主，相關族群如工具機、車用、電動車、塑化、不鏽鋼等，皆是可留意的焦點。

