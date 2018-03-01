

◆盤勢分析

1. 新任聯準會 (Fed) 主席鮑爾在國會進行聽證會時暗示，2018 年升息可能超過三次，該談話使得債券殖利率上升，週二美國 10 年期債券殖利率上升約 5 基點，突破 2.9%。由於市場擔心聯準會升息的情緒上升，使得近兩個交易日美股呈現重挫，道瓊累積下跌 2.65%、S&P 500 下趺 2.37%、NASDAQ 下跌 2%，SOX 下跌 1.32%，美股四大指數反彈遇壓，預料近期呈現震盪整理格局機率居大。

2. 在美股持續上漲的激勵下，週二台股呈現開高後震盪格局，由於盤面欠缺主流，指數一路震盪走低，尾盤 MSCI 調整日使得諸多權值股最後一盤出現下殺，終場下跌 21.23 點，跌幅 0.20%，收在 10815.47，成交金額微幅放大至 1360.23 億元。

3. 觀察台股技術面，農曆年後反彈格局仍在延續中，日 KD 指標低檔持續交叉向上中，指數持續沿著短期 5 日均線上攻，惟反彈過程中量能明顯不足，週二甚至留上影線收黑 K 棒，宜觀察成交金額擴增情況，視為台股挑戰 11270 高點的重要條件，量能必須緩步擴增達 20 日均量（1350 億元）以上，才有利於挑戰指數高點，否則指數或將呈現整理，預估整理區間約在 10600-11000。由於元月份高檔頭部型態頸線 11000 壓力在即，預期近期台股或將呈現震盪整理格局，盤面結構難脫個別族群表現。觀察台股籌碼面，外資 - 11.57 億元、投信 + 5.02 億元、自營商 - 17.20 億元，三大法人合計賣超 23.75 億元。

4. 觀察台股盤面結構，電子 - 0.16%、金融 - 0.19%、非金電 - 0.26%、櫃檯市場 - 0.14%，農曆年後各區塊皆有表現，近幾個交易日電子股延續性較佳，惟欠缺佔權值的主軸，電子股以個別族群表現為主，短線以 MWC、網通、電競、封測、IC 設計、光學、記憶體較值得留意；金融股農曆年後亦有隨著指數反彈，惟佔大盤成交比重明顯下滑，在台股成交金額沒有明顯放大前，預料金融股難有連續上攻機會；非金電則是以內需股、高股息殖利率、塑化股、機電股、風電相關，短線較具個別族群表現空間。

5. 在電子股部份，週二佔大盤成交比重 65.04%，為三大區塊中表現相對較佳者，惟欠缺佔權值的主軸，在台股成交金額沒有放大前，電子股恐將是個別族群表現，短線或以 MWC、工業 4.0、網通、電競、封測、IC 設計、光學、記憶體較值得留意。MWC 已經於西班牙巴塞隆納召開，相關概念股短線表現強勁，指標股 2439 美律、3508 位速、4991 環宇 - KY，操作上留意 2474 可成；網通指標股 2345 智邦、5388 中磊，操作上留意 3380 明泰、3596 智易、3450 聯鈞；電競週二稍有震盪，惟多頭架構不變，或可留意 2353 宏碁、2376 技嘉、2377 微星；封測指標股 2441 超豐，操作上或可留意 2449 京元電、6257 矽格、6451 訊芯 - KY；IC 設計指標股 2379 瑞昱、3527 聚積，操作上 2454 聯發科、3035 智原、4919 新唐、4947 昂寶 - KY；光學指標股在 3019 亞光、3504 揚明光；記憶體指標股 2408 南亞科，操作上留意 3260 威剛、2337 旺宏、8271 宇瞻。

6.2301 光寶科公佈配發現金股利 2.92 元，目前現金股息殖利率接近 7%，由於時序進入公佈現金股利旺季，且往年台股反應股息殖利率題材的期間多在 3-5 月，短線 2301 光寶科或將成為盤面股息殖利率股焦點。

7. 在金融股部份，週二佔大盤成交比重僅僅 6.07%，農曆年後金融類股指數隨著指數反彈亦有表現，惟量能明顯不足，在台股成交金額沒有明顯放大前，預料金融股難有連續上攻機會，推測以區間整理機率居大，指標股觀察佔權值的 2881 富邦金、2882 國泰金。

8. 至於非金電，農曆年後延續年前的個別族群表現走勢，內需股、高股息殖利率、塑化股、機電股、風電相關短線較值得留意。由於中長期新台幣升值的趨勢不變，內需股持續是盤面焦點，1216 統一持續是指標，操作上或可留意 2723 美食 - KY、9943 好樂迪、2731 雄獅；即將進入公佈股息高峰期，2912 統一超公佈配發股息 25 元後，引爆股價出現大漲，預料高股息殖利率股在 3 月份後將成為盤面題材，操作上或可留意具備高股息殖利率的個股，例如 9933 中鼎、4401 東隆興、8406 金可 - KY、9917 中保、9910 豐泰、6504 南六；塑化股在國際油價高檔不墜下，持續具有個股表現機會，大型股指標 1326 台化，二線股指標 1312 國喬、1710 東聯，操作上或可留意 1301 台塑、1305 華夏、1313 聯成；機電股仍是聚焦於自動化相關的個股，指標股 2049 上銀、1590 亞德客 - KY；風電相關聚焦於 1589 永冠 - KY、3708 上緯、9958 世紀鋼。

9. 中鋼內銷盤價 2Q 調漲達 4.20%，漲幅超過市場預期，顯見鋼市市況表現佳，由於中國冬季限產效應，以及韓國主要鋼廠歲修，供給呈現緊張狀態，預計國際鋼價或將持續上揚，整體鋼價向上趨勢不變，操作上或可持續留意上游股 2002 中鋼、2014 中鴻。

