英鎊跌 因歐盟公布英脫歐草案 要求北愛繼續留在關稅聯盟

本周三，歐盟發表了 120 頁的英國脫歐草案，裡面涉及英國退歐談判中，眾多條款的利害關係。

據金融時報報導，歐盟委員會在公布的英國脫歐協定草案中，要求北愛爾蘭留在歐盟的關稅聯盟中，該聯盟受歐洲法院管轄。

在草案中，歐盟委員會重申英國脫歐過渡期將在 2020 年 12 月 31 日結束，並表示過渡期內可以停止英國的單一市場准入。此外，歐盟在草案中還限定英國至本世紀 30 年代都將服從歐洲法院管轄權。

而該份草案中關於「北愛爾蘭邊境」問題的描述，引起各方巨大爭議。

為避免北愛爾蘭和愛爾蘭出現「硬邊界」，歐盟要求在脫歐後，應將北愛和愛爾蘭置於一個「共同管制區域」內。但這也意味著，英國的北愛爾蘭地區將與英國本土在海關、貨物、農業、環境、增值稅、國家援助和能源市場規則等領域相區別。

沒有「硬邊界」的南北愛，圖片來源：Northern Sound

草案中提到，「共同管制區域」內部沒有邊界，貨物在北愛爾蘭和愛爾蘭之間能自由流通，南北雙方的協作仍將得到保護。但這會造成一個現象，即英國雖然脫歐，但仍有一塊領土位於歐盟關稅區內，可以與歐盟進行貨物自由貿易。這顯然會對英國國內市場的完整性造成影響。

對於此種情形，該份草案中表示，歐盟 - 英國海關將對從英國本土進入北愛爾蘭的貨物進行聯合管制。文件特別表示，歐洲法院對此擁有管轄權。

針對這一「嚴苛」的退歐草案，英國首相梅伊表示，歐盟草案文本「如果實施，將破壞英國的共同市場，在愛爾蘭海沿海建立海關和管制邊界會威脅英國的憲法完整。」

梅伊表示，關稅聯盟與收回對邊境和貿易控制權的初衷是不相容的。「沒有任何英國首相會同意」。

另外，這份協定草案也引起了北愛爾蘭方面的不滿。北愛爾蘭民主統一黨領袖 Arlene Foster 在推特上寫道:「歐盟的草案在憲法上是不可接受的，對北愛爾蘭來說將是一場經濟災難。北愛爾蘭必須不受限制地進入英國市場。」

歐盟負責英國退歐事務談判的首席代表巴尼耶 (Michel Barnier) 則敦促英國「加快談判步伐」，如果英方希望在今年內就周三公布的協定草案達成協議的話。巴尼耶表示，北愛爾蘭必須留在歐盟目前的規則以及英國脫歐後的法規中。

消息一出，英鎊兌美元持續下跌 100 點，至 1.38 關口附近。

『新聞來源／華爾街見聞』