李小加解構港交所(00388-HK)2017年度業績

港交所（00388-HK）2017年度業績，2017年港股重上千億大成交，港交所業績亦水漲船高，股東應佔利潤上漲28%至74.04億港元；各項業務表現理想，惟獨商品業務獨憔悴，分部稅前溢利跌42.6%至3.82億港元。港交所行政總裁李小加於2月28日業績記者會上解釋，為了吸引客戶，期間推出了收費優惠措施，今年交易量已見回升；另外內地前海商品交易所仍在籌備階段，支出亦較大所致。

第4季業績亦出現環比跌幅，跌7.6%至18.78億港元，原因是期內錄得3.5億港元折舊，他解釋主要涉及新寫字樓及資訊科技系統折舊安排，於2018年情況將回復正常。

為更好節省成本，李小加指港交所將會搬選往租金較便宜的交易廣場，撤離租金較昂貴的國際金融中心，能節省多少則沒有披露。亦是因為處處節省，集團2017年的營運開支增幅控制在3%低水平。另一「功臣」是來自投資收益，期內增幅近130%至15.99億港元。集團財務總監分析，集團利用閒置現金作投資，70%投資於短期債券，30%投資於MSCI環球指數，便取得如此佳績。

出任新一屆港區政協代表，李小加於兩會期間將發出甚麼聲音？他回應當然不會為公司做推廣，而是代表行業發聲，如何更好扮演香港角色協助國家發展；而這次會議他將更多扮演聆聽角色，學習學習。

2018年戰略重點，他介紹將完成拓寬上市制度，滬深港股通計劃於2018年第三季推出投資者識別制度；及推進EFT通；並推出A股衍生產品，加強風險管理制度。

文: 周燕芬

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