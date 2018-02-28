光寶科轉讓相機模組事業 以3.6億美元出售予立景

光寶科 (2301-TW) 今 (28) 日舉行臨時董事會，通過以營業讓與方式，將相機模組事業部轉讓予立景創新有限公司，所讓與的業務包括相機模組事業部營業與資產，交易對價金額暫定現金 3.6 億美元，並取得對立景創新股票 10% 的股權，出售獲利可望於第 2 季認列。

光寶科說明，臨時董事會今日通過將相機模組事業部出售給立景創新，讓與業務包括存貨、機器設備、員工團隊、技術與智慧財產權、客戶供應商關係、產品保證責任等，交易對價金額暫定 3.6 億美元，加上取得對立景創新股票 10% 的股權權利。

至於決定轉讓該事業的原因，光寶科表示，全球市場行動裝置需求興盛、成長迅速，此交易可提供相機模組事業進一步發展所需資源，而這項營業讓與交割案將視各地主管機關核准進度，預計於今年第 2 季完成，並認列相關出售獲利。



光寶科相機模組事業成立 15 年，產品主要應用於手機、平板及筆電，客戶遍及歐、美、亞洲，為全球行動裝置品牌客戶的主要供應商。據悉，該相機模組事業團隊超過 5000 人，目前立景方面表示將會留任團隊員工。

展望未來，光寶科表示，持續聚焦新事業發展，朝雲端運算、LED 元件與戶外及汽車照明、車用電子、智慧醫療與工業自動化等領域轉型，發展更具效率的營運及獲利模式。