〈光寶科法說〉認商譽與資產減損 去年EPS 1.13元 寫18年新低

光寶科 (2301-TW) 今 (27) 日舉行法說，並公布去年財報，全年營收 2145.64 億元，惟受可攜式機構事業群認列一次性商譽與設備資產減損影響 69.8 億元，加上光電產品存貨調整，稅後純益為 26.29 億元，為近 17 年來新低，全年每股稅後純益為 1.13 元，為近 18 年以來新低。

光寶科 2017 年全年合併營收 2145.64 億元，年減 6.54%，為近 4 年來低點；毛利率為 12.9%，較 2016 年同期減少 0.7 個百分點；營益率 3.9%，較 2016 年同期減少 1.6 個百分點；稅後純益 26.29 億元，年減 72.08%，為 2000 年以來新低，每股稅後純益 1.13 元，寫 1999 年來新低。

光寶科去年第 4 季單季合併營收 541.6 億元，季減 3.27%，年減 14.39 %；單季毛利率 13.3%，季增 1.04 個百分點，年減 3.7 個百分點；營業利益率 4.2%，季增 1 個百分點，年減 2.6 個百分點；稅後純益為 22.98 億元，較上季轉盈，年減 11.3 %，單季每股稅純益 0.99 元，較上季轉盈，年減 10.81%。

光寶科表示，去年主要核心事業表現穩健，光電部門占整體營收 24%、資訊產品部門占營收 54%、儲存裝置占營收 15%，其中，不可見光 LED 應用市場成長，使 LED 元件市佔率持續擴增，至於 LED 車用照明與路燈出貨則相當順暢，不過，受到存貨調整影響，使光電部門營收年減 7%。

資訊產品營收部分，光寶科指出，去年受惠雲端運算的高階伺服器、網通設備的電源管理系統與人工智慧居家設備及遊戲機等電源產品成長帶動，電源事業營收較 2016 年成長，至於鍵盤、滑鼠等電腦周邊國家產品市占率也逐漸提升，多功能事務機也受惠雷射機種出貨成長，使資訊產品事業整體營收年增 4%。