元宵變盤向上還是向下 外資籌碼露出反攻11270點契機

台股在金狗年新春開紅盤之後走勢相當亮眼，一舉擺脫年前的股重挫陰霾，不過面對元宵節的元宵變盤說，法人指出，外資在借券賣出金額及反向 ETF 的操盤動作已經透露，3 月及元宵的台股仍可樂觀看待，可望挑戰反攻 11270 點。

分析師陳威良指出，借券是外資在台股很重要的操盤方式，尤其是借券賣出的金額，更是觀察外資對台股後市多空的重要關鍵，如果外資單日在台股借券賣出金額超過 30 億元，就代表做空氣氛逐漸增溫。

陳威良表示，外資近期在台股單日最高的借券賣出金額，是 2 月 6 日的 49.6 億元，到了 2 月 26 日，因為指數已經回補 2 月 6 日的跳空缺口，因此單日還券金額也達 96.3 億元，顯示外資已認為，台股技術線型已經反彈，空單續抱風險將增加。

至於反向 ETF 台灣 50 反 1 部分，陳威良表示，一般外資進出的地方有兩個，一個是在公開市場買賣，另一個就是直接跟發行的投信買賣。陳威良指出，台股近期回升後，外資不僅在公開市場賣出台灣 50 反 1，同時整體庫存減少數量還超過外資賣出數量，顯示外資也賣回台灣 50 反 1 給投信。

陳威良表示，從外資的借券賣出金額縮小，加上台灣 50 反 1 的庫存也下滑，透露出外資心態已經沒有那麼偏空，雖然目前指數因為月線還是向下趨勢而陷入震盪，不過月線因為現在還扣抵在之前的相對高點，隨著月線向下扣抵，月線也將重新翻揚向上，預料指數要反攻 11270 點也是有機會的。